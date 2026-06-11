Irmak Öğretmen’in ölümündeki şok iddialar tek tek araştırılıyor: Savcılık soruşturmayı derinleştirdi!

Ağrı’nın Hamur ilçesinde görev yapan 28 yaşındaki anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan’ın evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma genişletildi. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyaya yansıyan “mobbing, haksızlığa uğrama ve intihara sürüklenme” iddiaları üzerine dosyayı çok yönlü incelemeye aldı.

OKUL MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık, yürütülen soruşturma kapsamında okul müdürü Melahat İleri’yi gözaltına alarak ifadesine başvurdu. Okul Müdürü İleri, ifadesinde mobbing ya da baskı uygulamadığını, ölüm olayıyla ilgisinin bulunmadığını belirtti. Okul Müdürü İleri ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Dosyada dikkat çeken ayrıntılardan biri de Koparan ile okul müdürü arasında daha önce yaşanan olay oldu.17 Nisan tarihinde okul müdürü İleri ile öğretmen Koparan arasında serviste yaşanan tartışmaya ilişkin taraflar hakkında adli süreç başlatıldığı, ölümden 4 gün önce, 3 Haziran tarihinde iddianame düzenlendiği ortaya çıktı.

O BANA SALDIRDI

Okul Müdürü Melahat İleri, bu olayda Irmak Ayşe öğretmenin kendisine hakaret ederek elleriyle fiziki saldırıda bulunduğunu belirtti ve olayla ilgili adli sürecin işlediğini ifade etti.

Irmak Ayşe öğretmenin eğitim yılı başında Hamur ilçesi Soğanlıtepe İlkokulundan mazereti nedeniyle Karakazan İlkokuluna görevlendirildiği, yarı yılda görevlendirilmesinin kaldırılarak yeniden eski okuluna döndüğü belirtildi. Okul Müdürü İleri, Irmak Ayşe öğretmenin yer değişikliği ile ilgili kendisinin bir yetkisinin olmadığını, bu konuda yetkinin ilçe milli eğitim müdürlüğünde olduğunu, bu olayla da kendisinin alakası olmadığını ifadesinde belirtti.

YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARAŞTIRILIYOR

Savcılık, Koparan’ın okulunun değiştirilmesi talebiyle yaptığı idari başvuruların ve yakınmalarının, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri nezdinde soruşturma kapsamında araştırıldığını belirtti. Dosyada, Koparan’ın görevini kötüye kullanma ya da başka bir görev suçuna ilişkin doğrudan bir adli başvurusunun bulunmadığı kaydedildi.

ERKEK ARKADAŞININ DA İFADESİ ALINDI

Soruşturmada Koparan’ın telefonunda yapılan incelemede, ölümünden önce erkek arkadaşı Berat Aslan ile mesajlaştığı ve duygusal yoğunluk yaşadığı tespit edildi. Erkek arkadaşı Berat Aslan’ın da “intihara yönlendirme” iddiası kapsamında ifadesi alındı, ancak erkek arkadaşı Aslan’ın, Koparan’ın ölümüyle ilgisinin bulunmadığı belirtilerek serbest bırakıldı.

PSİKİYATRİ TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Öğretmen Irmak Ayşe Koparan’ın, ölümünden önce psikiyatri tedavi sürecinin bulunduğu ve bu kapsamda farklı tarihlerde hastane başvuruları yaptığı öğrenildi. Koparan’ın ilk psikiyatri başvurusunun 17 Nisan 2025 tarihinde yapıldığı, daha sonra 1 Aralık 2025, 17 Mart 2026 ve 13 Nisan 2026 tarihlerinde de psikiyatri birimine başvurduğu ve ilaç kullandığı belirlendi. 1 Aralık 2025 tarihli başvurusunda ise kullandığı uyku ilacından fazla sayıda alması nedeniyle “zehirlenme” tanısı konulduğu, ancak bu olaya ilişkin herhangi bir adli sürecin bulunmadığı ifade edildi.

APARTTAKİ KOMŞUSU İLE DE MAHKEMELİK OLMUŞ

15 Ekim 2025 tarihinde kaldığı apartta komşusu Cansu Bakıcı ile yaşadığı iddia edilen olay nedeniyle öğretmen Irmak Ayşe Koparan hakkında “hakaret” ve “kişilerin huzur ve sükûnunu bozma” iddialarıyla karşılıklı şikâyette bulunulduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında tarafların beyanları alınırken, dosyada iddiaları destekleyen somut bir delile ulaşılamadığı belirtildi. Bu nedenle savcılık tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

Öğretmen Irmak Ayşe Koparan’ın cenazesi, memleketi İzmir'in Torbalı ilçesinde toprağa verildi.

SORUŞTURMALAR ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında “intihara yönlendirme” suçu yönünden de şüpheli tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü, ancak bu aşamada doğrudan bu suçun unsurlarını oluşturan somut bir olay öyküsüne ulaşılamadığı öğrenildi. Tanık beyanlarında ise Koparan’ın, okul müdürüyle yaşadığı süreçte idari yer değişikliğiyle kendisinin cezalandırıldığını düşündüğünü arkadaş çevresiyle paylaştığı yönünde ifadelerin bulunduğu tespit edildi. Soruşturmanın, idari başvurular ve tanık anlatımları doğrultusunda sürdüğü bildirildi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ KILAN BİR EMAREYE RASTLANMADI

Başsavcılık, genç öğretmenin idari başvurularının karşılanmadığı yönündeki iddialar üzerine ilgili Milli Eğitim Müdürlüklerine yazı yazarken, gelecek cevaba göre kamu görevlileri hakkında ayrıca işlem yapılabileceğini bildirdi. Başsavcılık, ilk incelemelerde ölümü şüpheli kılan bir emareye rastlanmadığını, ancak kamuoyuna yansıyan tüm iddiaların titizlikle araştırıldığını ve soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü açıkladı.