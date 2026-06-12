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Dünya Netanyahu‘nun İran korkusu: Nükleer kavgamız olmasa atom bombasını çoktan yapmışlardı
Dünya

Netanyahu‘nun İran korkusu: Nükleer kavgamız olmasa atom bombasını çoktan yapmışlardı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Netanyahu‘nun İran korkusu: Nükleer kavgamız olmasa atom bombasını çoktan yapmışlardı

Teröristbaşı Netanyahu, 30 yıldan fazla süredir İran'ın nükleer programına karşı mücadele ettiğini ileri sürerek, "Bu mücadele olmasaydı, İran çoktan İsrail'i yok etmek için atom bombalarına sahip olurdu. Biz engelledik" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisi İsrail Başbakanı olduğu sürece ABD ile anlaşma imzaladığı belirtilen İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını savundu.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin paylaştığı yazılı açıklamaya göre Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile bu konuda mutabık olduklarını iddia etti.

Netanyahu, 30 yıldan fazla süredir İran'ın nükleer programına karşı mücadele ettiğini ileri sürerek, "Bu mücadele olmasaydı, İran çoktan İsrail'i yok etmek için atom bombalarına sahip olurdu." ifadelerini kullandı.

BEN VARKEN YAPAMAYACAKLAR

Kendisi başbakan olduğu sürece İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ileri süren Netanyahu, hayatını bunu önlemeye adadığını savundu.

Netanyahu'nun İsrail'in saldırılarını ve işgalini sürdürdüğü Lübnan'da ateşkesin de ABD ile İran arasındaki anlaşmaya dahil edileceği yönündeki iddialara değinmemesi dikkati çekti.

İsrail Başbakanı, daha önceki açıklamalarında "İran rejiminin değişeceği", "vekillerine verdiği desteğin kesileceği" ve "balistik füze programının sonlandırılacağı" gibi iddialarda bulunmuştu.

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Yorumlar

Ccc

Yalancıyı diiiiddddd bibbbb

Gazi

Ulan, buda yaş bakla gibi kendisini nimetten satıyor ya, ona üzülüyorum.
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