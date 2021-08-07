Victor Nelsson kimdir kaç yaşında?
Victor Nelsson kariyeri | Galatasaray'ın Victor Nelsson transferi için kulübü Kopenhag ile anlaşmak üzere olduğu ileri sürüldü. Futbolseverler ise Victor Nelsson'un kim olduğunu kariyerini araştırmaya başladı. Peki, Victor Nelsson kimdir? Victor Nelsson oynadığı takımlar?
Victor Nelsson 14 Ekim 1998'de Danimarka'da dünyaya geldi. Futbol kariyerine 2010'da başlayan Victor Nelson, 2016'da Nordsjælland formasıyla A Takıma yükseldi. Stoper mevkiinde görev alan Victor Nelsson 2019'da Kopenhag'a imza attı.
Kopenhag formasıyla 86 maça çıkar Nelsson 1 gol atıp 2 asist yaptı.
Victor Nelsson, Danimarka Milli Takım formasıyla çıktığı 35 maçta ise 2 kez ağları havalandırdı.
Victor Nelsson'ın kulübüyle 2024 yılının Haziran ayına kadar mukavelesi bulunuyor.