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Gündem Vicdansızlar! Sokak köpeklerini toplu halde zehirleyerek öldürdüler
Gündem

Vicdansızlar! Sokak köpeklerini toplu halde zehirleyerek öldürdüler

Yeniakit Publisher
2024-06-02 22:39:00 - 2024-06-02 23:03:48

Sözde hayvanseverlerin başıboş sokak köpeklerine ilişkin çözüm arayışını engelleme çabaları sürerken Yozgat’tan üzen bir haber geldi. Şırınga ile zehirlenen 20'den fazla sokak köpeği dağlık alanda ölü olarak bulundu.

Yozgat Katı Atık Birliği yakınlarında sokak köpeklerinin toplu halde ölü bulunduğu bilgisini alan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediye ekipleriyle olay yerine gitti. Yapılan incelemede 20’nin üzerinde köpeğin şırınga yardımıyla kimyasal madde kullanılarak öldürülüp, toplu halde dağlık alana bırakıldığı tespit edildi. Telef olan hayvanlar belediye ekiplerinin kazdığı kuyuya gömülürken, hayatta kalan 30’a yakın yavru ve yetişkin köpek ise belediye barınağına götürülerek tedavi ve bakımları yapıldı.

“Bir vahşete tanık olduk”

İnsan olarak bir vahşete tanık olduklarını belirten Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Öğretim görevlisi bir arkadaşımız bize ihbarda bulundu, biz de olay yerine gittik. Katı atık tesisimize 300 metre mesafede 20’nin üzerinde yetişkin köpeğin zehirlenip o bölgeye atıldığını gördük. Bunlar iğne ile zehirlenmişler, köpekler başka bir yerde zehirlenip buraya atılmışlar. Daha kötü olanı da bu ölen köpeklerin yavruları vardı, 30’un üzerinde yavru köpek vardı o bölgede. Onlar da perişan haldeydi. Görevli arkadaşlarla yavruları ve sağ olan diğer yetişkin köpekleri belediyemizin barınağına getirerek bakımlarını yaptık” dedi.

“Böyle bir vahşeti kabul etmek mümkün değil”

Zehirlenerek öldürülen köpeklerin belediye ekiplerince gömüldüğünü ifade eden Başkan Arslan, “Ölmüş köpekler sağlık açısından da sorun oluşturmaya ve kokmaya başlamıştı. Onları da orada büyük bir çukur açarak gömdük. Tabii bunu kabul etmek mümkün değil. Böyle bir vahşetin savunulacak bir tarafı da olamaz. Bu dönemde böyle bir vahşeti ve bunu yapanları da insan olarak kabul etmek mümkün değil. Biz üzerimize düşen insanlık görevini yapacağız, bu canlılara merhametle yaklaşacağız. Bu yavruların da hepsinin bakımını ve beslenmesini biz yapacağız” şeklinde konuştu.
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