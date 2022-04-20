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Yerel Vicdansız Yunan bunu da yaptı! Göçmenlerin yardımına Türkiye yetişti
Yerel

Vicdansız Yunan bunu da yaptı! Göçmenlerin yardımına Türkiye yetişti

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan ekiplerinin motorlarını söküp lastik bot içerisinde Türk karasularına ittiği 57 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 16:07:00 - 2022-04-20 16:14:35
Vicdansız Yunan bunu da yaptı! Göçmenlerin yardımına Türkiye yetişti

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Burunucu mevkii açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin motorunu söküp, Türk karasularına bıraktıkları lastik bot içinde sürüklenmekte olan 57 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Lastik botu Türk karasularına ittiler

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Müsellim Boğazı’nda devriye görevi yapmakta olan TCSG-28 Bot Komutanlığı ekipleri, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin içinde Afganistan uyruklu 57 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botu Türk karasularına bıraktığını tespit etti.

57 Afgan göçmen kurtarıldı

Bunun üzerine olay yerine doğru hareket eden TCSG-28 Bot Komutanlığı ekipleri denizde sürüklenmekte olan 57 Afgan göçmeni kurtardı.

Küçükkuyu’da bulunan Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen düzensiz göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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