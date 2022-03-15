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Yaşam Vicdansız sürücü köpeği ezip yoluna devam etti
Yaşam

Vicdansız sürücü köpeği ezip yoluna devam etti

Kilis’te Organize Sanayi Bölgesinde vicdansız sürücü köpeği ezip yoluna devam etti. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 23:58:00 -
Vicdansız sürücü köpeği ezip yoluna devam etti

Kilis’te Organize Sanayi Bölgesinde bir sürücü köpeği ezerek, durmadan yoluna devam etti. Köpeğin kendi hayvanı olduğunu ifade eden şahıs, "Şikayetçi oldum, polis ekipleri geldi. Gerekli işlemleri yapıyorlar. Bu nasıl insanlık, nasıl vicdansızlık, hayvanı kendi ellerimizle besledik." dedi.

Edinilen bilgiye göre, Tümen Karabağ’ın 3 aylık kangal köpeği annesi ile oynarken, karşı yönden gelen otomobile doğru yönelmesi üzerine otomobil yavaşlayarak köpeğin üzerinden geçti. Hiç durmadan yoluna devam eden otomobili köpeği ezme anı ve sonrası kameralar tarafından görüntülendi.

Köpeği ezip yoluna devam etti

Köpeğin sahibi Tümen Karabağ, köpeklerinin oynadığı sırada cep telefonu ile kayda girmesi sonucu köpeğin otomobil tarafından ezilmesini kaydetti. Karabağ, köpeği ezdikten sonra yoluna devam eden sürücüden şikayetçi oldu. Olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri gelerek sürücü hakkında işlem başlattı. Polis, köpeği ezerek, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

"Hayvan aynı anda can verdi"

Tümen Karabağ, köpeğin kendi hayvanı olduğunu ifade ederek, “Bugün tesadüfen, annesi ile yavrusunun oynadığını gördüm, kameraya aldım. Yukarıdan gelen bir araç, yavaşlayarak havyaları eziyor. Buda kamerada kayıtlı, hiç durmaksızın eziyor, iki tekeri de hayvanın üzerinden geçiyor. Araç kaçıp gidiyor. Farkında olmadığını söylemiş, biz onu bilmiyoruz. Gelip baktığımızda hayvan aynı anda can verdi. Sonuçta buda canlı, çarpış olabilir, kazadır olabilir, ama dönüp, durmadan kaçıp gidiyor. Şikayetçi oldum, polis ekipleri geldi. Gerekli işlemleri yapıyorlar. Bu nasıl insanlık, nasıl vicdansızlık, hayvanı kendi ellerimizle besledik. Annesi ve babası da burada, biz bakıyoruz. 3 aylık kangal burada özel yerleri var, biz bakıyoruz” dedi.

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