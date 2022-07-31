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Yerel Vicdansız! SMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çaldı
Yerel

Vicdansız! SMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çaldı

Malatya’da SMA hastası bir çocuğun tedavisi için toplanan bağış kumbarası çalındı. Kumbaranın çalınma anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 11:27:00 - 2022-07-31 11:35:24

Malatya’da SMA hastası bir çocuğun tedavisi için toplanan bağış kumbarası çalındı. Kumbaranın çalınma anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 29 Temmuz Cuma günü saat 16.30 sıralarında Battalgazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, SMA hastası Destan Duru’nun tedavisi için bağış toplanan standın yanına gelen M.A. bir süre uğraştıktan sonra kumbarayı yerinden sökerek hızla bölgeden uzaklaştı. Kumbaranın çalınma anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Para hasta çocuğun yakınlarına teslim edildi

İhbar üzerine polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, içerisindeki 443 TL hasta çocuğun yakınlarına teslim edildi.

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