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Gündem Vicdansız karı-kocaya mı isyan edelim, oturup video çekenlere mi? Birbirleriyle kavga edip minik bebeklerini yol ortasına attılar
Gündem

Vicdansız karı-kocaya mı isyan edelim, oturup video çekenlere mi? Birbirleriyle kavga edip minik bebeklerini yol ortasına attılar

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, tartışma yaşayan bir çiftin bebeklerini yol ortasında bıraktığı görüntüler infiale sebep oldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, aralarında tartışma çıktığı öne sürülen bir çiftin bebeklerini yol ortasında bıraktığı iddiası paniğe neden oldu. Olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, M.D. ile B.K. isimli, resmi nikahlı olmadıkları iddia edilen çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma sırasında çift, yanlarında bulunan bebeklerini yolun ortasında bırakarak bölgeden uzaklaştı.

VATANDAŞLAR DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Yol ortasında bebeği gören çevredeki vatandaşlar, vakit kaybetmeden durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Mezarlık Kavşağı'na sevk edilen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak ilk incelemelerini gerçekleştirdi.

OLAY TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILIYOR

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol ortasında bırakıldığı iddia edilen bebeğin durumu ile olaya karıştığı öne sürülen çift hakkında kapsamlı inceleme başlattı. Olayın tüm yönleriyle araştırıldığı öğrenildi.

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