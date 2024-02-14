Vicdansız hırsız "pes" dedirtti

Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi elektrikçi dükkanının içinde bulunan masadan sadaka kutusunu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Serbest ile kardeşi Cemil Serbest'in beraber işlettiği elektrikçi dükkanını gözüne kestiren kimliği belirsiz şüpheli, dükkanda kimsenin olmadığını görünce masanın üzerine duran sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı. Ahmet Serbest daha sonra dükkana gelince sadaka kutusunu masanın üzerinde olmadığı görüp hemen güvenlik kamerasını izledi ve gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

Duruma isyan eden Ahmet Serbest, “Burada çalışıyordum, komşum çağırdı çay içmeye yanına gittim. Geldiğimde sadaka kutumun olmadığını fark ettim. Kameramıza baktık sonra bir abimiz sadaka kutusunu çalmış. Gerçekten böyle bir olayın yaşanması çok yazık. Gelip istese esnaflardan para toplayıp ne kadar da olsa verirdik" dedi.

"İnsanın zoruna giden sadaka kutusunun çalınması" diyen Cemil Serbest, "Genelde içeride olduğumuz için kapımız sürekli açık. Kardeşimi de komşusu çağırıyor. Tamda o arada arkadaş da burada geziyormuş. Fırsatı yakalayıp sadaka kutusunu çalıp gidiyor. İnsanın zoruna giden bir sadaka kutusunun çalınması ve üzücü bir durum" dedi.