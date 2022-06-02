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Yerel Vicdansız adam yolda duran köpeğe tekme attı!
Yerel

Vicdansız adam yolda duran köpeğe tekme attı!

İstanbul Silivri'de yolda yürürken sebepsiz yere köpeğe tekme atan şahsın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 23:51:00 - 2022-06-03 00:01:32

Silivri’de bir kişi yolda yürürken sebepsiz yere köpeğe tekme atarak yoluna devam etti. Şahıs hakkında ‘Hayvana zalimce muamelede bulunmak’ suçundan soruşturma başlatılırken, yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Silivri’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.Y. isimli şahıs yürüdüğü sırada sebepsiz yere yolda bekleyen köpeğe tekme atarak yoluna devam etti.

Yaşanan olayla ilgili ihbar alan Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) güvenlik kamerası görüntülerine ulaşarak A.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.

 

Güvenlik kamerasına yansıdı

Şahıs hakkında ‘Hayvana zalimce muamelede bulunmak’ suçundan soruşturma başlatılırken, yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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