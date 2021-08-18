"Vicdanlı Genç Türkler"den provokatörlere tokat gibi cevap: Provokatörlük Namussuzluktur!

İstanbul’un çeşitli noktalarına, provokasyon amaçlı ‘Hudut Namustur’ yazılı pankart asan 6 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan kişilerin tamamı, haklarında yurt dışı çıkış yasağı konularak savcılıktan serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan gençlerden biri olan Hüseyin B. ifadesinde, “Son günlerde medyada görmüş olduğumuz Afganistan uyruklu insanların ülkemize giriş yapmaları ve tahrik edici haberlerin olması nedeniyle hiçbir etki ve tesir altında kalmadan, bir tepki vermek amacıyla söz konusu pankartları hazırladık. Vatanını milletini seven biriyim. Kesinlikle devlete başkaldırma niyetinde değilim. Sadece mültecilere tepki vermek amacıyla bu eylemi yaptım” dediği belirtildi.

Dün ise bir grubun İstanbul'un bazı yerlerine "Vicdanlı Genç Türkler" imzasıyla "Provokatörlük Namussuzluktur" yazılı pankart astığı görüldü.

"Öfkeli Genç Türkler" imzasıyla astığı "Hudut Namustur" pankartına karşın asıldığı düşünülen pankartlar sosyal medyada TT oldu.