  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'İflas etti' denilen hamburger devinden şok açıklama: Şirketler karıştı, bizle ilgisi yok

Böyle skandal görülmedi! Dünya bu olayı konuşuyor… Doktor doğum sırasında bebeğin kafasını kopardı

İkinci el otomobilde kilometre dolandırıcılığına 25 gözaltı!

DEM’lenirken hedef şaşırttı! Fatih Altaylı'dan büyük sahtekarlık

Türkiye'deki elektrikli otomobillerin güncel fiyatları belli oldu

Büyük bir eksiklikmiş! Demirtaş’ın ‘seni başkan yaptırmayacağız’dan geldiği son nokta

İYİ Parti’den flaş “İstanbul” kararı! Tüm Türkiye’ye böyle ilan ettiler

Seçimlerin seyrini değiştirecek o kararı vermişti! BBP lideri Destici’den flaş “adaylık” açıklaması

Son dakika… Tunç Soyer Ankara'ya çağrıldı CHP’nin İzmir adayı pasif bulunmuştu

Yavuz Ağıralioğlu, o partiden aday mı oluyor? Duyunca herkes şok olmuştu! Flaş açıklama geldi
Yaşam Vicdanları sızlatan görüntü! Çaldığı köpeğe eziyet etti, sahibine gönderdi! Vicdani karar: tepki gördü
Yaşam

Vicdanları sızlatan görüntü! Çaldığı köpeğe eziyet etti, sahibine gönderdi! Vicdani karar: tepki gördü

Yeniakit Publisher
2024-02-09 18:55:00 - 2024-02-09 18:56:16
Vicdanları sızlatan görüntü! Çaldığı köpeğe eziyet etti, sahibine gönderdi! Vicdani karar: tepki gördü

Kırşehir'de, iddiaya göre çaldığı köpeğe tokat atıp, eziyet eden Afganistan uyruklu Karim G.A. (32), bu anları cep telefonu ile kaydedip sahibine yolladı. Verilen karar vicdanı değil yorumu yapılarak tepki gördü...

Kırşehir'de, iddiaya göre çaldığı köpeğe tokat atıp, eziyet eden Afganistan uyruklu Karim G.A. (32), bu anları cep telefonu ile kaydedip sahibine yolladı. Köpeğin sahibinin görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kırşehir'de meydana geldi. Afganistan uyruklu Karim G.A., iddiaya göre çaldığı köpeğe tokat atıp boğazını sıkarak eziyet etti. Bu anları da cep telefonuna kaydederek, köpeğin sahibine gönderdi.

Vicdanları sızlatan olay! Çaldığı köpeğe eziyet edip görüntüleri sahibine gönderdi

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Köpeğin sahibinin, görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Siber Suçlarla Mücadele ile Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler, olayın şüphelisinin Karim G.A. olduğunu tespit etti. Aslan, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Polis ekipleri, eziyet edilen köpeğin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23