Vicdanları kanatan olay! Çöpte bebek cesedi
Trabzon'da Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisleri'nde çalışan işçiler, çöplerin arasında bebek cesedi bulunca polise haber verdi.
Araklı ilçesinde bağlı Taşönü Mahallesi'nde bulunan Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisleri'nde çalışan işçiler, çöplerin arasında erkek cansız bebek bedeni olduğunu fark etti.
Ailesinin bulunması için çalışma başlatıldı
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bebeğin cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, bebeğin ailesinin bulunması için çalışma başlattı.