0553 313 94 23

Viaport Marina’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’inci yıl dönümü Tuzla’da bulunan Viaport Marina’da kutlandı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:16
Viaport Marina’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’inci yıl dönümü Tuzla’da bulunan Viaport Marina’da kutlandı.



30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun çok çeşitli noktalarında büyük bir coşkuyla kutlandı. Tuzla’da bulunan Viaport Marina’da da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’inci yıl dönümü kutlandı. Düzenlenen etkinliğe Türkiye’nin yöresel oyunlarını sergileyen 130 yerel dansçının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.


Tuzla Meydanı’nda Atatürk heykeli önüne çelenk bırakılarak başlayan etkinlik, ardından toplanan kalabalığın kortej halinde marinaya yürümesiyle devam etti. 130 dansçının dans gösterisiyle marinada kurulan sahnede devam eden etkinlik, son olarak projede yer alan tarihi gemiden yapılan 12 top atışıyla son buldu.



"Hedefimiz her sene bu coşkuyu devam ettirmek"


Etkinliklerin ardından açıklamalarda bulunan Viaport Marina direktörü Sinan Arslan, "Marinada gerçekleştirilen en önemli 30 Ağustos kutlamalarını izliyorsunuz. 100 bine yakın kayıtlı ziyaretçimiz bulunuyor. Çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu coşkulu etkinliği her sene yaparak gelenekselleştirmek istiyoruz" diye konuştu.


Kutlamalarda 130 dansçının performans sergilediğini belirten Arslan, "Ülkemizin her yöresinden dans ekibi bu akşam burada dans etti, vatandaşlarımız büyük bir ilgi gösterdi, biz de bu ilgiden oldukça memnunuz" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:16
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tersine akıyor
    1. Tersine akıyor
    2. Ürünleri bahçeden toplayarak satın..
    3. Ankara’nın kalbinde tarihi dönüşüm..
    4. THY’den 10 yıl sonra Çin’de yeni..
    5. Kars’ta silahlı kavga: 1 ölü
    6. Palandöken: “Çevremiz ve ekonomimizin..
    7. Mudanya’da 30 Ağustos coşkusu
    8. Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı
    9. Feci olay! Daire satın almaya gitti,..
    10. THY uçağı taksi yolundan çıktı
    11. "Ayçiçeği diyarı"nda yüksek verim..
    12. 9 ildeki fuhuş operasyonunda 13..
    13. Mevlüt Erdinç kimdir? Mevlüt Erdinç..
    14. Yangınlar milli helikopterle sönecek!
    15. Meteoroloji'den Doğu Anadolu için..
    16. THY uçağı taksi yolundan çıktı,..
    17. Kaymakam Mehmetbeyoğlu’ndan şehit..
    18. Adana'da aranan hükümlü yakalandı
    19. Almanlara Türk şıklığı
    20. İBB sözcüsünün ipliğini pazara..
    21. Merkez bankalarının eylül sınavı çetin..
    22. Adana'da uyuşturucu ticareti yapanlara..
    23. Meysu Çocuk Kulübü’nde Okula Dönüş..
    24. Artık dalga da geçmeye başladı.....
    25. Viaport Marina’da 30 Ağustos Zafer..
    26. Doğu Anadolu için sağanak uyarısı
    27. Kapadokya Göremespor BAL Ligi 5...
    28. Lefke Bezi dünya markası oldu
    29. Mersin'de feci kaza: 2 ölü, 10 yaralı
    30. Kırklareli'nde 31 düzensiz göçmen..
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarlamıştı... O dondurmacı ajan çıktı!
    Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarlamıştı... O dondurmacı ajan çıktı!
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı