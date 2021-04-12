VGM yurtiçi kuru gıda başvurusu nasıl yapılır?
Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 81 il merkezinde kuru gıda yardımı gerçekleştirilecek. Söz konusu yardımlardan belirli şartları karşılayan vatandaşlar yararlanabilmektedir. Peki, VGM yurtiçi kuru gıda başvurusu nasıl yapılır? Kuru gıda yardımından kimler yararlanabilir? Kuru gıda yardım paketleri nelerdir?
Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla Genel Müdürlük tarafından 81 il merkezinde kuru gıda yardımı sağlanmaktadır.
Kuru gıda yardımından kimler yararlanabilir?
Kuru gıda yardımından yararlanabilecek olanlar; sosyal güvencesi bulunmayan, geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayanlar, 7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş olanlar, muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık alanlar.
VGM yurtiçi kuru gıda başvurusu nasıl yapılır?
Kuru gıda yardımı hizmetinden faydalanmak isteyenler "Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi ve Kuru Gıda Hizmeti Başvuru Formu"nu doldurarak Bölge Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede durumu uygun olanlar kuru gıda hizmetinden faydalanır.
Kuru gıda yardım paketleri nelerdir?
Kuru gıda yardım paketi 15 kalem gıda ürününden oluşur.
3 adet kuru gıda koli tipi bulunur. Bunlar şu şekilde;
A tipi (14 kg) 1-2 kişilik aileler,
B tipi (21,5 kg) 3-4 kişilik aileler,
C tipi (28,5 kg) 5 ve üzeri kişilik aileler için hazırlanır.
Yurt geneline 81 il merkezinde her ay 20.315 aile adrese teslim şeklinde bu yardımdan yararlanır.
Kuru gıda yardımından yararlananların ölümü, muhtaçlığının ortadan kalkması veya bakım altına alınması, bilgi verilmeksizin 3 defa paketin teslim alınmaması durumunda hizmete son verilmektedir.