VGM üniversite burs başvuruları başladı mı 2021? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurusu nasıl yapılır? Üniversite VGM burs başvuru tarihleri 2021

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru tarihleri belli oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ortaöğretim ve yükseköğretim burslarının hangi tarihlerde verileceği bilgisi paylaşıldı. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM üniversite burs başvurusu ne zaman başlayacak? VGM 2021 üniversite burs başvuruları ne zaman alınmaya başlayacak? İşte 2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru tarihleri…

ÖSYM 2021 YKS 2. ek yerleştirme sonuçlarını açıklamasından sonra gözler burs imkanı sağlayan vakıflara çevrildi. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursu başvuru tarihleri ne zaman? VGM burs başvuru şartları nelerdir?

VGM burs başvurusu ne zaman 2021 2022?

VGM İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen burslar için başvurular, www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacak. Ortaöğrenim VGM burs başvuruları, 15-30 Ekim tarihinde alınacak.

2021 VGM üniversite burs başvurusu ne zaman başlayacak?

Yükseköğrenim VGM burs başvuruları ve yabancı uyruklu öğrenci VGM burs başvuruları ise 1-15 Kasım tarihleri arasında alınacak. VGM burs başvurusu için tıklayın

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurusu nasıl yapılır?

* 2021 – 2022 öğretim dönemi Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular açıklanan tarihleri arasında www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacak.

* Giriş Ekranında “T.C. Kimlik Numarası”, “Ad”, “Soyad”, Doğum Tarihi”, “Baba Adı”, “Kimlik Türü”, “Nüfus Cüzdanı/TC Kimlik Kartı Seri – No” alanları ile “Güvenlik Doğrulama” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesine dair Açıklama Metni” alanları yer almaktadır.

* Giriş Ekranındaki alanların tamamı büyük harfler ile doldurulmalıdır.

VGM bursu ne kadar?

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden bu yıl burs alacak öğrencilerin aylık ne kadar ücret alacağı bilgisi de paylaşıldı. 2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapan kurum ortaöğrenim eğitim yardımı olarak aylık 100,00 TL, yükseköğrenim burs yardımı olarak da aylık 400,00 TL ödeme yapacak. Bu ücret yabancı uyruklu öğrenciler için aylık 600,00 TL olarak belirlendi.