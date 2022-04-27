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Ekonomi VGM muhtaç aylığı bayramdan önce yatar mı? VGS mayıs bursu ne zaman ödenecek?
Ekonomi

VGM muhtaç aylığı bayramdan önce yatar mı? VGS mayıs bursu ne zaman ödenecek?

Ramazan bayramı sebebiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü burs ve muhtaç aylıkların bu hafta ödenip ödenmeyeceği merak ediliyor. Konu hakkında önemli bir açıklama yapıldı. Peki, VGM bursu ne zaman yatacak? Vakıflar muhtaç aylığı ayın kaçında verilecek?

Yeniakit Publisher
2022-04-27 11:31:00 -
VGM muhtaç aylığı bayramdan önce yatar mı? VGS mayıs bursu ne zaman ödenecek?

Ramazan bayramı 2, 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Bayram sebebiyle maaşların erken ödenip ödenmeyeceği araştırılıyor. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaç aylıkları ne zaman yatar?

VGM muhtaç aylığı bayramdan önce yatar mı? VGS mayıs bursu ne zaman ödenecek?

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy. mayıs ayı muhtaç aylığı ve burs ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vakıflar Yönetmeliği ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği kapsamında ihtiyaç sahibi, yetim, engelli kişilere verilen muhtaç aylığı yardımı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen eğitim yardımlarına ait ödemelerin takvimi değişti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığının ilgili genelgesi kapsamında, 10 Mayıs'ta yatırılması planlanan ödemeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı dolayısıyla muhtaç aylıkları ve bursların erken ödenmesi yönündeki talimatı üzerine erkene alındı.

Vakıflar Genel Müdürü Ersoy, muhtaç aylığı ve burs ödemelerinin, 29 Nisan'da kişilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

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