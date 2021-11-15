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Eğitim VGM bursu sonuçları açıklandı mı? VGM bursu ne zaman nereye yatırılıyor?
Eğitim

VGM bursu sonuçları açıklandı mı? VGM bursu ne zaman nereye yatırılıyor?

VGM bursu ne zaman ödenecek? Vakıflar Genel Müdürlüğü bursuna başvuru yapanlar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. Peki, VGM bursu ne zaman ayın kaçında yatıyor. VGM bursunu kim ne zaman alacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-15 15:49:00 -
VGM bursu sonuçları açıklandı mı? VGM bursu ne zaman nereye yatırılıyor?

Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs sağlıyor. Ortaöğretim burs başvuruları 15-30 Ekim tarihlerinde alındı. Yükseköğretim burs başvuruları ise 1-15 Kasım tarihleri arasında alındı. Peki, VGM sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM bursu sonuçları açıklandı mı? VGM bursu ne zaman nereye yatırılıyor?

VGM ortaöğretim sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Yükseköğretim sonuçlarının ise KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandıktan bir süre sonra ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçların açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

VGM web sitesinde ödemelere ilişkin ise şu bilgiler yer alıyor:

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası’ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM’lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

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