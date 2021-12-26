VGM bursu ne zaman yatacak? VGM burs ödemesi yattı mı? VGM bursu ne kadar? VGM burs ödemesi ne zaman?
VGM bursu ne zaman yatacak? VGM 2021 2022 ortaöğretim burs başvurusu 31 Ekim'de sona ererken, VGM üniversite burs başvurusu ise 1 Kasım – 15 Kasım 2021 tarihleri arasında yapıldı. VGM burs başvurusunda bulunan öğrenciler VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu sormaya başlamıştı. VGM”den yapılan son dakika açıklamasına göre VGM burs sonuçları açıklandı. VGM burs aşvuru sonuçlarının açıklanasından sonra şimdi de VGM bursu ne zaman yatacak? VGM bursu ne kadar? VGM burs ödemesi ne zaman? soruları sorulmaya başladı.
VGM bursu yattı mı? Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2021-2022 yılı yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarını internet sitesinden yayımladı. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, burs başvurusu yapan öğrenciler, sonuçları www.vgm.gov.tr adresinden sorgulayabilecek. 2021-2022 eğitim yılı yabancı uyruklu öğrenci bursları için değerlendirme işlemlerinde son aşamaya gelinirken, başvuru değerlendirmeleri sonuçlandığında ayrıca açıklanacak. Peki VGM bursu ne zaman yatacak?
VGM bursu ne zaman nereye yatacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim bursu başvuruları 1-15 Kasım tarihlerinde alındı. Başvuru yapanlar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Merakla beklenen VGM burs sonuçları açıklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü web sitesinden burs başvuru sonuçlarını sorgulamanız mümkün.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası’ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.
2021-2022 eğitim öğretim yılında yükseköğretim bursu aylık 400 lira olarak ödenecek. Yabancı uyruklu öğrencilere ise 600 TL’lik burs ödemesi yapılacak. Burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır.