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Eğitim VGM burs sonuçları | VGM burs sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

VGM burs sonuçları | VGM burs sonuçları açıklandı mı?

VGM burs sonuçları ekranı | Vakıflar Genel Müdürlüğü her eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. VGM burs başvuruları 15-30 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı? | VGM burs sonuçları ne zaman? | VGM burs sonuçları sorgula

Yeniakit Publisher
2020-11-16 13:08:00 -
VGM burs sonuçları | VGM burs sonuçları açıklandı mı?

VGM bur sonuçları 2020 | Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl pek çok öğrenciye burs imkanı sağlıyor. VGM ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. Bu sene üniversite öğrencileri için burs başvuruları 15-30 Ekim tarihleri arasında alındı. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı?

VGM burs sonuçları | VGM burs sonuçları açıklandı mı?

Bu yıl burs başvuruları ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 1 Ekim-15 Ekim tarihleri arasında alındı. Yükseköğretim burslarının başvuruları ise 15 Ekim-30 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Burs başvurusu yapan milyonlarca kişi sonuçların ne zaman ilan edileceğini merak ediyor.

VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır” ifadeleri yer aldı.

VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmasa da kasım ayı bitmeden sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl sonuçlar 25 Kasım’da açıklanmıştı.

VGM bursu ne kadar?

VGM burs başvurusunda bulunanlar ne kadarlık bir burs alacaklarını merak ediyor. İşte,2020-2021 eğitim öğretim yılı VGM bursu rakamları:

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL

Yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL

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