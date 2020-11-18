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Eğitim VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, ilkokul, ortaokul, lise, yükseköğretim ve yabancı uyruklu yükseköğretim öğrencilerine karşılıksız olarak burs yardımı sağlıyor. VGM burslarına başvurular geçtiğimiz ay sonunda sona ermişti. Peki, öğrencilerin merakla beklediği VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-18 23:20:00 -
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, burs başvuru sonuçlarının, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yapacağı açıklamaya göre şekilleneceğini bildirdi.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, Ortaöğrenim eğitim yardımı başvuru değerlendirmeleri devam etmekte olduğu belirtildi.

Kurum, Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları duyurulduktan sonra başlanacağını açıkladı.

Başvuru sonuçları, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi üzerinden açıklanacağı belirtilirken konu ile ilgili tüm duyurular yine internet sitesi üzerinden yapılacağı bildirildi.

VGM burs sonuçları ne zaman belli olacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle KYK burs başvurularında gecikme olmuştu. VGM burs sonuçları, geçtiğimiz yıl ortaöğrenim için 25 Kasım'da, yükseköğrenim için ise 2 Ocak’ta duyurulmuştu.

 

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