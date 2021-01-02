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Eğitim VGM burs sonuçları nasıl öğrenilir?
Eğitim

VGM burs sonuçları nasıl öğrenilir?

VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu hakkındaki araştırmalar araştırmalar yoğunluk kazanmıştı ki Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden beklenen açıklama geldi. Peki, VGM burs sonuçları nasıl öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2021-01-02 21:26:00 -
VGM burs sonuçları nasıl öğrenilir?

30 Ekim itibarıyla sona eren başvuru sürecinin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün burs sonuçları açıklandı.

VGM burs sonuçları nasıl öğrenilir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından VGM burs sonuçlarının açıklanacağını duyurmuştu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi internet adresinden öğrencileri ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu.

"Yabancı uyruklu öğrenci burs başvuru değerlendirmeleri devam etmektedir. Sonuçlar internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.

Ortaöğrenim eğitim yardımı değerlendirme işlemleri tamamlanmış ve sonuçlar 20.11.2020 - 20.12.2020 tarihleri arasında internet sitemizde duyurulmuştur. 2020-2021 eğitim yılında eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerimizin işlemleri Bölge Müdürlüklerimizce tamamlanarak ödemelere başlanmıştır."

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