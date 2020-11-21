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Eğitim VGM burs 2020-2021 sonuçları açıklandı mı? VGM ortaöğretim burs sonucu
Eğitim

VGM burs 2020-2021 sonuçları açıklandı mı? VGM ortaöğretim burs sonucu

VGM burs sonuçları açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü 2020-2021 ortaöğretim burs sonuçları açıklandı. VGM, ortaöğretim öğrencilerine 9 ay boyunca aylık 75 TL verecek. İşte VGM sonuçları sorgulama sayfası. Peki VGM yükseköğretim burs sonuçları açıklandı mı? VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-21 17:04:00 - 2020-11-21 17:09:28
VGM burs 2020-2021 sonuçları açıklandı mı? VGM ortaöğretim burs sonucu

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs sonuçlarına ilişkin son dakika açıklaması yaptı. VGM ortaöğretim burs başvurusunda bulunan ortaöğretim öğrencilerinin beklediği 2020 VGM ortaöğretim burs sonuçları erişime açıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM ortaöğrenim eğitim bursu almaya hak kazanan öğrencilere eğitim yardımı aldıkları süreler içerisinde her eğitim döneminde 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 75,00 TL eğitim yardımı yapılacak.

VGM burs sonuçları sorgulamak için tıklayın

VGM üniversite burs sonuçları henüz açıklanmadı. VGM yükseköğretim bursu sonuçlarının KYK burs sonuçlarından sonra açıklanması bekleniyor.

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