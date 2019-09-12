0553 313 94 23

Vezirköprülüler ’duble yol’ istedi

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bir grup vatandaş Vezirköprü-Havza karayolunu kapatarak duble yol istedi.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:08
Vezirköprülüler ’duble yol’ istedi

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bir grup vatandaş Vezirköprü-Havza karayolunu kapatarak duble yol istedi.


İlçenin Kızılcaöran Mahallesi mevkisinde toplanan vatandaşlar yıllardır yapılmayan Vezirköprü-Havza yolunun yapılmamasından kaynaklanan kazaların yaşandığı ve her yıl yapılan mıcır kaplama çalışması nedeni ile onlarca aracın camının kırıldığı ve kaporta aksamının zarar gördüğü belirtildi.


Grup adına basın açıklaması yapan Fatih Aktaş, "Bugün bu ilçe halkı odaları ile, dernekleri ile, sivil toplum örgütleri ile buradan sesleniyor. Verdiğiniz sözleri tutun. Bu halkı mağdur etmeyin. Havza-Vezirköprü yolunun yapılması için daha çok insanın mı ölmesi gerekiyor" dedi.


Aktaş yasalar çerçevesinde tepkilerini ortaya koyduklarını, ilçede turizmin gelişmesi için bu yolun yapılmasının şart olduğunu belirtti.


Bazı sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği eyleme katılımın az olması gözlerden kaçmazken jandarma güvenlik tedbiri aldı. CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek de yaptığı konuşmada bu yolun maddi ve manevi yararlarından bahsederek bir an önce Vezirköprü-Havza duble yolunun yapılması gerektiğine dikkat çekti.


Eylem pankartlarla çekilen toplu fotoğraftan sonra olaysız sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:08
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karabük'te DAEŞ operasyonu!
    1. Karabük'te DAEŞ operasyonu!
    2. TÜRK-AV'ın 3. Olağan Genel Kurulu
    3. Babasını kerpetenle vahşice öldüren..
    4. İnegöl Belediyespor'da transfer
    5. Özel Biga Can Hastanesi aşure dağıttı
    6. Özel Güvenlik sınav sonuçları son..
    7. Menteşe’de engelli araçlarının şarjı..
    8. Meteorolojiden Bursa için fırtına..
    9. Sancaktepe Belediyesi, 3 meydanda..
    10. Amasya’da 66. pancar alım kampanyası..
    11. Düzce Belediyesinden sokağa atmayın..
    12. Sinop’ta ilk palamutlar tezgahlara..
    13. Balıkçı Kenan Balcı: "Palamutun az..
    14. Merkez Bankası rezervleri 101 milyar..
    15. Milletvekili Sazak’tan 12 Eylül mesajı
    16. Büyükelçilerin ataması yapıldı
    17. Ataşehir’de dev kazanlarda hazırlanan..
    18. Dünya Ralli şampiyonası ‘Uçak Göz’ün..
    19. Yaşlı adamın organları 3 kişiye umut..
    20. İBB İndirimli kartların kapsamı..
    21. "Çocuklarımızı geri istiyoruz"
    22. Clijsters 2020'de kortlara dönüyor
    23. Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör..
    24. Aksaray'da ‘Duman-7' operasyonu!
    25. GÜNCELLEME - Tuzla'da amonyak gazı..
    26. Karabük'te terör örgütü DEAŞ operasyonu
    27. Konya’da otomobille hafif ticari araç..
    28. "İçinde bir takımın olmadığı birlik..
    29. 12 Eylül’de muhtarlık yapan Süleyman..
    30. GGC’DEN Malkoç’a rapor
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı