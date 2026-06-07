Vezirköprü’de sanayi için ilk temel atıldı! Karma OSB’de yeni dönem başladı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde uzun süredir beklenen sanayi yatırımı için ilk somut adım atıldı. Vezirköprü Karma OSB’de temel atma töreni gerçekleştirildi. Törenin açılışında konuşan OSB Müdürü Orhan Ceylan, bin 500 dekar alanda kurulan OSB’de yer alan 40 sanayi parselinden 7’sinin yatırımcılara tahsis edildiğini söyledi. Tahsis edilen parsellerden 3’ünde inşaat çalışmalarının başladığını belirten Ceylan, OSB’de ilk fabrikanın temelinin atılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül ise Organize Sanayi Bölgesi’nde ilk yatırımın hayata geçirilmesinin ilçenin sanayi geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek yatırımcı aileye hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kaymakam Özgür Kaya da yaptığı konuşmada, uzun yıllardır sanayi yatırımı bekleyen Vezirköprü için önemli bir gün yaşandığını belirtti. Organize Sanayi Bölgesi’nin tamamlanmasıyla ilçede yeni iş alanlarının oluşacağını vurgulayan Kaya, yatırımların artmasının göçün azaltılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya tarafından edilen dua ile protokol üyeleri beton dökümünü başlatarak fabrikanın temelini attı.

Vezirköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde atılan ilk temel, bölgenin sanayi yatırımları açısından yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirildi.