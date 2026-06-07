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Ekonomi
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Hiç kimse bunu beklemiyordu! Türkiye’de çok tüketilen kahve firması iflasın eşiğine geldi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hiç kimse bunu beklemiyordu! Türkiye’de çok tüketilen kahve firması iflasın eşiğine geldi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hazır gıda, sos ve içecek sektöründe faaliyet gösteren dev gıda imalatçısı Neon Sanayi ve Gıda Anonim Şirketi ile kurucu ortağı İbrahim Fuat Özçörekçi mali darboğazı aşmak için konkordato talebinde bulundu. Firmanın nakit akışını ve ticari faaliyetlerini koruma altına almayı amaçlayan başvuruyu değerlendiren İskenderun Asliye Ticaret Mahkemesi, borçlu taraflar hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Özellikle piyasada Fairous markasıyla satılan makarnaları, hazır sosları ve hazır dondurulmuş meze gruplarıyla Türkiye genelinde yüksek tüketim ağına sahip olan firmanın bu durumu sektörde büyük yankı uyandırdı.

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Foto - Hiç kimse bunu beklemiyordu! Türkiye’de çok tüketilen kahve firması iflasın eşiğine geldi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gıda imalatı sektöründe faaliyet gösteren Neon Sanayi ve Gıda Anonim Şirketi ile firmanın kurucu ortaklarından İbrahim Fuat Özçörekçi, ticari faaliyetlerinin ve nakit akışlarının korunması için resmi mercilere konkordato talep etti. Dosyayı inceleme altına alan İskenderun Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı, yasal kriterlerin karşılanması sonrası borçlu taraflar lehine koruma tedbiri uygulama kararı aldı.

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Foto - Hiç kimse bunu beklemiyordu! Türkiye’de çok tüketilen kahve firması iflasın eşiğine geldi

İskenderun Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2026/797 Esas numarasıyla gerçekleştirdiği konkordato davasında, 1 Haziran 2026 tarihli tensip ara kararı uyarınca yasal işlemler başlatıldı.

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Foto - Hiç kimse bunu beklemiyordu! Türkiye’de çok tüketilen kahve firması iflasın eşiğine geldi

Mahkeme heyeti; İskenderun Ticaret Sicil Müdürlüğü bünyesinde 15518 sicil numarasıyla kayıtlı bulunan Neon Sanayi ve Gıda Anonim Şirketi ile firma ortağı İbrahim Fuat Özçörekçi hakkında, ilgili yasa maddeleri uyarınca 3 ay süreyle geçici mühlet hakkı tanınmasına karar verdi. Söz konusu ara karar, resmi olarak 2 Haziran 2026 tarihinde ilan edilerek yürürlüğe sokuldu.

#4
Foto - Hiç kimse bunu beklemiyordu! Türkiye’de çok tüketilen kahve firması iflasın eşiğine geldi

Konkordato koruması altına giren Neon Sanayi ve Gıda Anonim Şirketi, hazır gıda ve içecek sektöründe geniş bir ürün portföyünün imalatını ve dağıtımını yürütüyor. Firmanın piyasada ticari varlık gösteren ve üretimine devam ettiği başlıca ürün gruplan ile markaları şu şekilde:

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Foto - Hiç kimse bunu beklemiyordu! Türkiye’de çok tüketilen kahve firması iflasın eşiğine geldi

Makarna ve Sos Grubu: Fairous markalı makarnalar ile Macaroni & Cheese hazır yemek serileri. Meze ve Hazır Gıda Grubu: Fairous markali humus ile dondurulmuş veya tüketime hazır çıtır falafel ürünleri.

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