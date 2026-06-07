Hiç kimse bunu beklemiyordu! Türkiye’de çok tüketilen kahve firması iflasın eşiğine geldi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hazır gıda, sos ve içecek sektöründe faaliyet gösteren dev gıda imalatçısı Neon Sanayi ve Gıda Anonim Şirketi ile kurucu ortağı İbrahim Fuat Özçörekçi mali darboğazı aşmak için konkordato talebinde bulundu. Firmanın nakit akışını ve ticari faaliyetlerini koruma altına almayı amaçlayan başvuruyu değerlendiren İskenderun Asliye Ticaret Mahkemesi, borçlu taraflar hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Özellikle piyasada Fairous markasıyla satılan makarnaları, hazır sosları ve hazır dondurulmuş meze gruplarıyla Türkiye genelinde yüksek tüketim ağına sahip olan firmanın bu durumu sektörde büyük yankı uyandırdı.