Vezirköprü’de ‘Adalet Ormanı’na 500 fidan

Samsun’un Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve Vezirköprü Belediye Başkanlığı iş birliği ile oluşturulan ‘Adalet Ormanı’na 500 fidan dikildi.

Avdan Mahallesi’nde bulunan Adalet Ormanı’nda yapılan fidan dikim programında konuşan Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak, “Kamuda denetimli serbestlikten faydalanan, ücretsiz kamuda çalıştırılma cezası alan hükümlüler, yarıyıl tatilinde okullarımızı boyayarak, tadilat işlerini yaparak güzelleştirmişlerdi. Orman Haftası nedeniyle bu dönemde de yine Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığımız arasında imzalanan protokol çerçevesinde Türkiye’nin her köşesinde olduğu gibi burada da fidanlarımızı dikiyoruz” dedi.

Fidan dikiminin önemine dikkat çeken Cumhuriyet Başsavcısı Çakmak, “Ormanlar doğal hayatı koruyarak içinde barınan canlılara yaşam ortamları sağlarlar. Bugün yok olan ormanların bulunduğu alanlardaki canlılarda haliyle yok olmaya mahkûm olmaktadır. Dolayısıyla ormanların korunması, bakılması, büyütülmesi çok önem arz etmektedir. Sosyal açıdan hepimize görev düştüğünü ifade ediyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri, katılımcılar ve yükümlülerle birlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.

Programda günün anlam ve önemi hakkında konuşma yapan Denetimli Serbestlik Müdürü İbrahim Baysal ise kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma yükümlülüğü; kamu kurumu veya kamu yararına hizmet veren bir kuruluşta, kurumun yürütmekte olduğu hizmete yardımcı işlerde çalıştırılarak toplumsal katılım ile yükümlünün iyileştirilmesini amaçlayan bir yükümlülük olduğunu dile getirdi. Baysal, “Bu hizmeti fidan dikim etkinliği ile birleştirerek, Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ve Vezirköprü Belediye Başkanlığı iş birliğiyle ‘Adalet Ormanı’ çalışmalarında Müdürlüğümüze ayrılan 4 hektar alanın bu sene 4 dönümünü 500 adet fidanla buluşturuyoruz. Her yıl bu alan fidan dikilerek tamamlanacak ve yükümlüler tarafından bakım ve sulama işlemleri yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Programa ayrıca; Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Melih Cöhce, hâkim ve cumhuriyet savcıları, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Muharrem Davulcu ve İlçe Emniyet Müdürü Serhat Koray Yağcı, Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak, Ceza İnfaz Kurumu 2. Müdürü Hikmet Göktaş, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Muhammed Ertutar, adliye personeli, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli, Avdan İlkokul Müdürü, öğretmen ve öğrencileri, muhtar ve kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü bulunan 42 yükümlü katıldı.