Vezirköprü Karma OSB tanıtıldı: 5 bin istihdam

Samsun, kuruluşu tamamlanan ve bugün tanıtımını gerçekleşen Vezirköprü Karma OSB ile birlikte 8’i sanayi ve 1’i de Tarıma Dayalı İhtisas (TDİ) olmak üzere 9 organize sanayi bölgesine sahip. Onaylanan Vezirköprü Karma OSB’nin tanıtımında konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, önemli açıklamalarda bulundu.

“Karma OSB’de ağaç ve kenevir ürünleri ana eksenlerimizi oluşturacak”

Karma OSB’de ağaç ürünleri ve kenevir ürünleri gibi katma değeri yüksek ürünlerin işleneceğini ifade eden Zülkif Dağlı, “Vezirköprü Karma OSB’ye bugün ‘Bismillah’ diyerek tanıtımını başlattık. İlimize ve ülkemize hayırlı olsun. Vezirköprü’de böyle bir ihtiyaç hissediliyordu. İlçede özellikle ağaç endüstrisinde bir talep vardı. Bunların önünü açmak durumundayız. Kenevir ile ilgili sanayinin gelişmekte olduğunu ve yeni taleplerin olduğunu biliyoruz. İlçe içi ve dışından ekstra talepler de gelecek. Ağaç ürünleri ve kenevir ana eksenlerimizi oluşturuyor. Bunun üzerinden yürürsek Vezirköprü için katma değeri yüksek bir sanayiye ulaşmış oluruz. Burası sorunsuz bir alan. 2B’den çıkarttık ve yolları da tamamlandı. OSB’nin açılışını yapmadan yolunu yaptık” dedi.

“5 bin kişinin istihdam edileceğini öngörüyoruz”

Talep toplanmaya başlanan OSB’de 5 bin kişinin istihdam edileceğini dile getiren Vali Dağlı, “Karma OSB 1500 dönümlük bir yer. Gıda OSB’nin neredeyse 2 katı büyüklüğünde bir alan. Güzel bir planlama ile yatırımcıların buraya geleceğini biliyoruz. İyi bir talep var. Alan, 5. derecede teşvik kapsamında yer alıyor. İyi müteşebbisler bunun ne demek olduğunu biliyor. Talepleri şu andan itibaren almaya başladık. Kısa bir zaman sonra da altyapı çalışmasına başlayacağız. Türkiyemiz için inşallah daha fazla istihdam, gelir kaynağı ve katma değerlerin geleceği karma OSB’ler olsun diliyoruz. Vezirköprü olarak ihracatta Türkiye’de biz de varız demek istiyoruz. Vezirköprü Karma OSB’de kümülatif olarak 5 bin kişinin istihdam edilebileceğini öngörüyoruz. Sadece tekstile ağırlık verilse sayı çok fazla olur ama bizim tercihimiz bu değil. Katma değeri yüksek ağaç endüstrisi, kenevir ve benzeri üretim ağırlıklı bir karma OSB istiyoruz. Tekstil de az miktarda özellikle kadın istihdamını desteklemek üzere yer vermeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

Tanıtım toplantısına ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Vezirköprü Kaymakamı Halid Yıldız, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile ilgili kurum müdürleri ve meclis üyeleri katıldı.