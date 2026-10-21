VEZDEF’ten Akit Medya’ya ziyaret

RIFAT BİLGİN İSTANBUL

Dürüst, ilkeli ve belgeli habercilik anlayışını şiar edinen Akit Medya Grubu, önemli konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Vezirköprü Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (VEZDEF) Genel Başkanı Yahya Öztürk, yönetim kurulu üyeleri Av. Ahmet Sait Ceylan ve Av. Naci Ertürk Akit Medya Grubu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, misafirleri Akit Medya Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ağırladı. Ziyaret kapsamında VEZDEF Genel Başkanı Yahya Öztürk, 5-8 Kasım 2026 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenecek olan 12. Samsun Tanıtım Günleri için Nuri Karahasanoğlu’na davetiye takdim etti. Samsun’un kültürel zenginliklerinin, yöresel değerlerinin ve köklü hemşehri dayanışmasının İstanbul’da tanıtılmasına katkı sunması hedeflenen organizasyon hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette, sivil toplum kuruluşları ile medya arasındaki iletişim ve iş birliğinin önemine de dikkat çekildi.

Samsun Tanıtım Günleri gönül köprülerini güçlendirecek

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Vezirköprü Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (VEZDEF) Genel Başkanı Yahya Öztürk, 12. Samsun Tanıtım Günleri’nin gurbette yaşayan hemşehrilerin bir araya gelmesi, sıla-i rahim yapması ve Samsun’un kültürel, turistik ve ekonomik değerlerinin tanıtılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Öztürk, VEZDEF olarak organizasyonda yer alarak Vezirköprü’nün tanıtımına katkı sunacaklarını ifade etti. İstanbul’da 5-8 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenecek 12. Samsun Tanıtım Günleri’nin önemine değinen Öztürk, bu tür organizasyonların yalnızca şehirlerin kültürel ve yöresel değerlerini tanıtmakla kalmadığını, aynı zamanda gurbette yaşayan hemşehriler arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı. Samsun Tanıtım Günleri’nin memleketinden uzakta yaşayan vatandaşlar için önemli bir buluşma noktası olduğuna dikkat çeken Öztürk, “Samsun Tanıtım Günleri, gurbette yaşayan hemşehrilerimizin bir araya geldiği, hasret giderdiği ve sıla-i rahim yaptığı çok kıymetli bir organizasyondur. Bu tür etkinlikler, insanlarımızın doğup büyüdükleri topraklarla bağlarını güçlendirirken ortak hatıralarımızı tazelememize ve birlik beraberlik duygumuzu pekiştirmemize vesile oluyor.” dedi.

“ŞEHRİMİZİN EKONOMİSİNE VE TURİZMİNE KATKI SAĞLIYOR”

Tanıtım günlerinin ekonomik ve turistik açıdan da önemli fırsatlar sunduğunu belirten Öztürk, Samsun’un tarihi, kültürü, doğal güzellikleri, turizm potansiyeli ve yöresel ürünlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasının önemine işaret etti. Öztürk, “Samsun’umuzun değerlerinin İstanbul gibi büyük bir metropolde tanıtılması, şehrimizin bilinirliğini artırırken turizmden ticarete, yerel üretimden istihdama kadar birçok alanda yeni fırsatlar oluşturuyor. Bu organizasyonlar, memleketimizin ekonomik ve sosyal potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesine de katkı sunuyor.” ifadelerini kullandı.

“VEZİRKÖPRÜ’NÜN TANITIMI İÇİN BİZ DE ORADA OLACAĞIZ”

VEZDEF olarak 12. Samsun Tanıtım Günleri’nde yer alacaklarını belirten ve Vezirköprü’nün sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri tanıtmak için gayret göstereceklerini kaydeden Yahya Öztürk, “VEZDEF olarak hemşehrilerimiz arasındaki dayanışmayı güçlendiren, kültürel değerlerimizi yaşatan ve memleketimizin tanıtımına katkı sunan bu tür organizasyonları önemsiyoruz. Biz de Samsun Tanıtım Günleri’nde yer alarak Vezirköprü’müzün tarihi ve kültürel zenginliklerini, doğal güzelliklerini ve yöresel değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmak için çalışacağız. Amacımız, ilçemizin tanıtımına katkı sunmak, hemşehrilerimiz arasındaki gönül bağlarını güçlendirmek ve Vezirköprü’nün sahip olduğu potansiyeli daha fazla insana ulaştırmaktır.” diye konuştu.