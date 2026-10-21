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Ekonomi SPK’den üç aracı kuruma geçici faaliyet durdurma kararı
Ekonomi

SPK’den üç aracı kuruma geçici faaliyet durdurma kararı

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SPK’den üç aracı kuruma geçici faaliyet durdurma kararı

Alnus Yatırım, Bulls Yatırım ve Pusula Yatırım’ın sermaye piyasası faaliyetleri 21 Ekim 2026 saat 00.01 itibarıyla geçici olarak durduruldu. SPK’nin bülteninde para cezası, ihraç onayı ve yatırımcı varlıklarının iadesine ilişkin kararlar da yer aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), üç aracı kurumun faaliyetlerine geçici süreyle ara verilmesini kararlaştırdı. Alnus Yatırım, Bulls Yatırım ve Pusula Yatırım Menkul Değerler AŞ’yi kapsayan kararların, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde alındığı bildirildi.

HSBC YATIRIM’A İDARİ PARA CEZASI

SPK, HSBC Yatırım Menkul Değerler AŞ hakkında yürütülen incelemeyi de sonuçlandırdı. Nakit ve kıymetlerin zamanaşımının tespitinde yeterli araştırma yapılmaması, gerekli mesleki dikkat ve özenin gösterilmemesi nedeniyle kuruma 354 bin 803 lira 96 kuruş idari para cezası verildi.

Kurulun bir diğer kararıyla Metas Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ, Sermaye Piyasasında Gayrimenkul Değerleme ile Yetkili Kuruluşlar Listesi’nden çıkarıldı.

FİBA YATIRIM’IN İHRAÇ TAVANINA ONAY

Fiba Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin tahvil ve finansman bonosu ihracı için yaptığı başvuruda ise 1 milyar lira nominal tutarlı ihraç tavanı onaylandı. Satışın tahsisli ve nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN VARLIKLAR İÇİN BAŞVURU ESASLARI

Bültende, zamanaşımı nedeniyle Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) bünyesine ve Takasbank nezdindeki hesaplara aktarılan emanet ve alacakların hak sahiplerine iadesine ilişkin esaslar da açıklandı.

e-Devlet üzerinden başvuru yapılamayan bazı durumlarda, YTM’nin internet sitesinde bulunan form doldurularak gerekli belgelerle birlikte posta yoluyla veya elden başvuru yapılabilecek. Mirasçı, vekil, vasi, kayyum, müşterek hesap sahibi ve tüzel kişi yetkililerinin başvurularında farklı belgeler aranacak.

Eksik ya da hatalı başvurularda, düzeltme yapılması veya belgelerin tamamlanması için 30 gün süre tanınacak. Bu süre içinde eksikliklerin giderilmemesi halinde başvuru işlemden kaldırılabilecek.

İADELER İÇİN TÜRKİYE’DE HESAP BİLDİRİLECEK

İade edilecek sermaye piyasası araçlarının, aktarılmış bedelsiz paylarıyla birlikte aynen hak sahiplerine verilmesi öngörülüyor. Nakit varlıklar ise mevzuatta belirtilen nema tutarı eklenerek ödenecek.

Hak sahiplerinin iade işlemleri için Türkiye’de yerleşik bir banka ya da aracı kurumda açılmış hesap bildirmesi gerekecek.

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