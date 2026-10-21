Mutluluğun formülü o ilde! Turistler akın akın geliyor!

ÜRETİCİLER ZİYARETÇİLERE KAPILARINI AÇTI Kilosu 800 bin liradan satılması dolayısıyla “dünyanın en pahalı baharatı” olarak adlandırılan safran bitkisinde hasat, 7 Ekim’de ilk çiçeklerin açmasıyla başladı. Aradan geçen yaklaşık 14 günün ardından safran tarlaları mor renge bürünürken, üreticiler hem hasat yapıyor hem de ziyaretçileri safran tarlalarında ağırlıyor. Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika ülkeler ile çok sayıda yerli turist de safran tarlalarını ziyaret ediyor. Safran üreticisi Mine Yılmaz, yaptığı açıklamada, bu yıl ilk safran çiçeklerini 7 Ekim’de aldıklarını belirterek, tarladaki çiçek yoğunluğunun oldukça arttığını söyledi. Ziyaretçilerle birlikte her gün hasat yaptıklarını ifade eden Yılmaz, çiçeklerin özellikle sabah saatlerinde toplandığını, ardından aynı gün içerisinde evlerde tek tek ayrıştırılarak safranın üç kırmızı lifinin çıkarılıp kurutulduğunu anlattı.