Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı! Tedbir kararı detayı ortaya çıktı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

İddiaya göre, Doğancılar Mahallesi Orta Sokak'ta Ercan D. (48) ile boşanma aşamasındaki eşi Burçin D. (41) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMAYA MÜDAHALE EDEN GENÇ DE HEDEF OLDU

Sokak ortasında büyüyen tartışmaya 27 yaşındaki Emre Ç. de müdahale etti.

Tartışmanın ardından Ercan D., yanında bulunan silahla Burçin D. ve Emre Ç.'ye ateş açtı. İki kişi kurşunların hedefi olurken saldırgan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İKİ YARALININ DA HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Hastanede tedavi altına alınan Burçin D.'nin bilincinin açık olduğu, Emre Ç.'nin ise bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Her iki yaralının da hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

SALDIRGAN HAKKINDA TEDBİR KARARI VARMIŞ

Olayın ardından ortaya çıkan bir ayrıntı ise dikkat çekti.

Polis ekiplerinin yakalamak için çalışma başlattığı Ercan D. hakkında daha önceden önleyici tedbir kararı verildiği öğrenildi. Söz konusu kararın 21 Kasım 2026 tarihine kadar geçerli olduğu belirtildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.