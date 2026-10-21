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Dünya Yanlış tanıtılan eser krize yol açtı: Müze müdürü istifa etti
Dünya

Yanlış tanıtılan eser krize yol açtı: Müze müdürü istifa etti

Yeniakit Publisher
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Yanlış tanıtılan eser krize yol açtı: Müze müdürü istifa etti

Güney Kore Ulusal Müzesinde bir eserin hatalı bilgilerle sergilenmesi üzerine müze müdürü Yu Hong-jun istifa kararı aldığını açıkladı.

Yonhap ajansının haberine göre, Japonya’nın Kore’yi sömürge olarak yönettiği 1910-45 döneminde Japonlarla işbirliği yapan bir aktivistin yazdığı hat sanatının Koreli bir bağımsızlık aktivistinin eseri olarak tanıtılması ve bu eserin Ulusal Müzesi Müdürü Yu'nun özel koleksiyonuna ait olduğunun ortaya çıkması Güney Kore'de tartışma konusu oldu.

Eleştirilerin odağındaki eser, müze tarafından sergiden kaldırıldı.

Tarihi bir eserin yanlış tanıtılmasının "müzeye güveni sarıstığı" eleştirileri üzerine müze müdürü Yu, yaptığı yazılı açıklamada "müzenin itibarını yeniden kazandırmak" için görevden ayrılmaya karar verdiğini açıkladı.

Yu, "Halkın müzeye duyduğu güven, benim kişisel hatam yüzünden bir anda yok oldu. Bu konudaki tüm eleştirilerin sorumluluğu bana aittir." ifadesini kullandı.

15 aylık müdürlük görevinin hayatının en büyük onuru olduğunu belirten Yu, müzenin uzun süre hazırladığı "Bizim Sofra" sergisinin bu tartışmanın gölgesinde kalmamasını umduğunu ifade etti.

Yu, hayal kırıklığına uğrayan insanlardan, bağımsızlık aktivistinin yakınlarından ve müze çalışanlarından özür diledi.

Kore Ulusal Müzesi de söz konusu istifa kararına dair yağtığı açıklamada, "Yu tüm sorumluluğunu üstlenerek istifa etme niyetini bildirmiştir.' ifadesine yer verdi.

Müze müdürü Yu, pazartesi günü parlamentoda milletvekillerinin karşısında iki kez özür dilemiş, Kültür sektöründen bazı isimler ve muhalefet siyasetçileri ise özrün yeterli olmadığını belirterek istifasını istemişti.

2004-2008 yıllarında Kültürel Miras İdaresi’nin başkanlığını da yapan Yu, geçen yılın temmuz ayında Ulusal Müze müdürlüğüne getirildi. Yu aynı zamanda "Kültürel Mirasımı Keşfim" adlı çok satan kitap serisinin yazarı.

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