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Dünya BBC’de kemer sıkma dönemi! İki televizyon kanalı ve bir radyo kapanıyor
Dünya

BBC’de kemer sıkma dönemi! İki televizyon kanalı ve bir radyo kapanıyor

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BBC’de kemer sıkma dönemi! İki televizyon kanalı ve bir radyo kapanıyor

BBC, iki yılda 500 milyon sterlin tasarruf sağlama hedefi kapsamında BBC İskoçya, BBC Three ve BBC Radio 4 Extra’nın yayınlarını sonlandıracak. Plan çerçevesinde BBC News’te yaklaşık 100 çalışanın da işine son verilecek.

İngiliz kamu yayıncısı BBC, maliyetleri azaltmak amacıyla yayın ağını daraltma kararı aldı. Kapatılacak iki televizyon kanalı ile bir radyo istasyonu, 2027 ilkbaharına kadar yayınlarını sürdürecek. Bazı programlar ise BBC iPlayer, BBC Sounds ve YouTube gibi dijital platformlara taşınacak.

Kurumun gelecek iki yıl için belirlediği toplam tasarruf hedefi 500 milyon sterlin, yaklaşık 33,2 milyar lira olarak açıklandı.

Ayrıca BBC Radio 4 Extra'nın da kapatılacağını duyuran BBC, buralardaki bazı yayınları BBC iPlayer ve BBC Sounds platformlarına ya da YouTube gibi sitelere taşıyacaklarını açıkladı.

Açıklamada yaklaşık 100 BBC News personelinin de işten çıkarılacağı kaydedildi.

BBC Genel Müdürü Matt Brittin'in kurum çalışanlarına gönderdiği notta ise "Artan maliyet baskısı ve BBC'yi değişen dünya için yeniden kurarken harcanan her bir sterlinin izleyici için daha fazla değer yaratmasını sağlamalıyız. Bunun zor kararlar anlamına geldiğini hepimiz biliyoruz." dedi.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre radyo ve kanal kapatma ile işçi çıkarmanın, kurumun yaklaşık 200 milyon sterlin tasarruf yapacağı anlamına geldiği ifade edildi.

The Guardian'da yer alan habere göre BBC News'ten 100 kişinin çıkarılmasının ancak 5,5 milyon sterlinlik bir katkı sağlayacağı, ancak bu birimde hedefin 51 milyon sterlin olduğu vurgulandı.

Daily Mirror'daki haberde ise nisanda duyurulan 1800 ile 2 bin arası kişiyi işten çıkarma hedefine işaret edilerek bunun kurumdaki her 10 kişiden birinin işini kaybedeceği anlamını taşıdığı ifade edildi.

Haberde BBC News'te çalışan 550 kişinin işten çıkarma ile ilgili bildirim aldığı, BBC Sport'ta çalışan 30 kişinin ise iş akdine son verildiği kaydedildi.

BBC'nin kapatma kararı aldığı kanallar ve Radio 4 Extra, 2027'nin ilkbahar aylarına kadar yayında kalacak.

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