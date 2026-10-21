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Spor Galatasaray'dan Lille maçına saatler kala kritik açıklamalar!
Spor

Galatasaray'dan Lille maçına saatler kala kritik açıklamalar!

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Galatasaray'dan Lille maçına saatler kala kritik açıklamalar!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında bu akşam Lille ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı kulüp, mücadeleyi tribünden takip edecek taraftarlar için bilgilendirme açıklaması yayımladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında bu akşam Lille ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı kulüp, mücadeleyi tribünden takip edecek taraftarlar için bilgilendirme açıklaması yayımladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Ligue 1 ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek. TSİ 19.45'te başlayacak karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşıldı.

GALATASARAY'DAN 4 MADDELİK AÇIKLAMA

Galatasaray'dan, "Fransa’daki büyük Galatasaray taraftarının dikkatine!" başlığıyla yapılan paylaşımda stadyuma gidiş, stadyuma giriş-çıkış ve kontrollerle ilgili bilgi verildi.

Galatasaray tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

 

"Fransa’daki büyük Galatasaray taraftarının dikkatine!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 21 Ekim Çarşamba günü (bugün) oynayacağımız Lille maçına gidecek taraftarımız için stadyum kapısı açılış saati yerel saat ile 16.45 olarak belirlenmiştir.

Toplanma alanı olan Grand’Place Lille'in yakınındaki Rihour Metro Durağı'ndan yerel saat ile en geç 15.45’te hareket edilmesi tavsiye edilmiştir.

4 Cantons Metro Durağı'nda indikten sonra yaklaşık 15 dakikalık yürümenin ardından stadyuma ulaşabilecek olan taraftarımıza, hem bilet hem de üst araması yapılacağı bildirilmiştir.

Taraftarlarımız, görselde belirtilen kapılardan stadyuma alınacaktır. Taraftarımızın misafir tribünü haricinde bir yere girmesi yasaklanmıştır."

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