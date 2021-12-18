İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eren operasyonunda 21 Ekim'de Siirt'te etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Veysel Akkuş olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Veysel Akkuş Eren kim? Veysel Akkuş Eren yakalandı mı?

Herdem Amed kod adlı Veysel Akkuş etkisiz hale getirildi. Veysel Akkuş'un 2004 yılından beri terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok alanda sorumlu düzeyde faaliyette bulunduğu, geçmiş yıllarda Diyarbakır ve Erzurum bölgelerinde meydana gelen birçok terör saldırısının faili olduğu tespit edildi.