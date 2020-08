Veyis Ateş'ten koronavirüse yakalanan yakını için duygulandıran mesaj

Sunucu ve spiker Veyis Ateş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden akrabası için duygulandıran bir mesaj paylaştı.

Ateş Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ah’ be çocuk. Ah’ be Said. Ah’ be kardeş. Enişte olarak girdin hayatımıza; yoldaş oldun, yâren oldun... Yeğenim Şükran’a eş, çocuklarına baba oldun. Daha şuncacık yaşamışken hayatı corona belası aldı seni bizden. Gittin... Nasıl söyleyeceğiz bunu evlatlarına, cesaretimiz yok..." dedi.