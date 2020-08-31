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Gündem Veyis Ateş'ten koronavirüse yakalanan yakını için duygulandıran mesaj
Gündem

Veyis Ateş'ten koronavirüse yakalanan yakını için duygulandıran mesaj

Sunucu Veyis Ateş'in yeğenin kocası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 03:27:00 - 2020-08-31 03:29:15
Veyis Ateş'ten koronavirüse yakalanan yakını için duygulandıran mesaj

Sunucu ve spiker Veyis Ateş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden akrabası için duygulandıran bir mesaj paylaştı.

Ateş Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ah’ be çocuk. Ah’ be Said. Ah’ be kardeş. Enişte olarak girdin hayatımıza; yoldaş oldun, yâren oldun... Yeğenim Şükran’a eş, çocuklarına baba oldun. Daha şuncacık yaşamışken hayatı corona belası aldı seni bizden. Gittin... Nasıl söyleyeceğiz bunu evlatlarına, cesaretimiz yok..." dedi.

 

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