Veterinerden kaçan dana eve daldı Bolu, Mengen'de veterinerin iğne yapmasından korkan bir dana, eve kaçtı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde, veteriner hekim aşı yaptığı sırada ahırdan kaçarak üst kattaki eve giren dana, yaklaşık 3 saatlik çabayla çıkarılabildi. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaşeyhler köyüAhmetoğlu Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Özgür Hızarcı, hayvanlarına aşı yaptırmak için veteriner hekim çağırdı. Veteriner hekim hayvanlara aşı yaptığı esnada bir dana ahırdan kaçarak, ahşap merdivenleri çıkıp üst kattaki eve girdi. Hızarcı, uzun süre danayı evden çıkarmaya çalıştı. Danayı kendi uğraşlarıyla evden çıkaramayan Hızarcı, Mengen Belediyesinden yardım istedi. Ancak hayvanın uyuşturulması halinde evden çıkartılmasının daha zor olacağını düşünerek yardım talebinden vazgeçen Hızarcı, köy sakinlerinin de desteğiyle yaklaşık 3 saatlik uğraşın ardından danayı evden çıkarmayı başardı.

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