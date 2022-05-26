Veteriner hekimler uyardı: Tek sağlık yaklaşımıyla mücadele edilmezse…

YENİ AKİT ANKARA

Maymun çiçeği virüsüne maymun ve kemirgenlerin duyarlı olduğunu kaydeden başkan Baydın, ancak bu virüsün insanlara da bulaşabileceğini söyledi. Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklara zoonotik hastalıklar dendiği bilgisini veren Baydın, bilinen insan hastalıklarının yarısından çoğunun zoonotik karakterde olduğunu kaydederek, “Bu oranın yeni ortaya çıkan hastalıklarda daha da arttığını net olarak görebiliyoruz. İnsan sağlığını korumamız ve Covid benzeri pandemileri bir daha yaşamamamız için tek sağlık uygulamasına acilen geçmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Gelişmiş ülkelerin tek sağlık uygulamasına geçmeye başladığının altını çizen Baydın , Türkiye’nin de geç kalmadan bu çalışmalara başlaması gerektiğini ifade etti. Hayvan sağlığının ve çevre sağlığının, insan sağlığının ayrılmaz parçaları olduğunu kaydeden Baydın “Yaşadığımız Covid-19 pandemisi bunu bir kez daha gözler önüne serdi. Turkovac aşısını üreten Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamız bir veteriner hekimdir. Vetetiner hekimler toplum sağlığının ayrılmaz parçalarıdır” şeklinde konuştu.

Veteriner hekimlerinde sağlık çalışanları sınıfında yer almadı ve özlük haklarının verilmesi gerektiğini de ifade eden Baydın “Bu tür hastalıkların önüne hastalık insanlara bulaşmadan önce geçmek en sağlıklı ve en ekonomik yoldur. Zaten veteriner hekimler bu tür bir çok hastalıkla mücadele ediyor ve bu hastalıklar bu şekilde insanlara bulaşmadan önleniyor” diyerek, böyle hastalıkların görülmemesi için veteriner hekimlerle iş birliğin artması ve daha çok dinlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.