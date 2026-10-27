Mutfak alev alev yanacak: Mükemmel tane tane pilav için altın kural!
Mutfakların vazgeçilmez besini olan pirinç pilavı için bunu mutlaka yapmalısınız.
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Mutfakların vazgeçilmez besini olan pirinç pilavı için bunu mutlaka yapmalısınız.
Her menüde güzel veya beğenilmeyen yemekler mutlaka olur. Fakat bir menüde pilav kıvamında ve tane tane değilse en çok o konuşulur. Peki, pilavın tane tane olması için kaç dakika pişirmek gerekiyor? Pilav yaparken püf nokta nedir?
Pilav tane tane olmuyorsa ya lapa olmuştur ya da pişmemiştir. Bu yüzden birçok kişi "Pirinç kaç dakikada pişer?" veya "1 bardak pirinçe ne kadar su konur?" sorularının cevabını arar.
Mükemmel bir pilavın sırrı sadece pişme süresinde değil, pirincin cinsinden kavurma tekniğine kadar uzanan birkaç altın kuralda gizlidir. İşte tam kıvamında, tane tane dökülen nefis bir pirinç pilavı hazırlamak için bilmeniz gereken pişirme süreleri ve püf noktaları...
Pirinç pilavının ideal pişme süresi kısık ateşte tam 12 ila 15 dakika arasındadır. Ancak sürecin tamamı şu adımlarla yönetilmelidir: Kavurma Süresi (3-5 Dakika): Islatılıp süzülen pirinçler, yağda pirinç taneleri şeffaflaşana ve birbirine yapışmayıp ayrılmaya başlayana kadar yaklaşık 3-5 dakika orta ateşte kavrulmalıdır. Kısık Ateşte Pişme (12-15 Dakika): Sıcak su eklenip tencere kaynama noktasına geldikten sonra ocağın altı en kısık seviyeye getirilir. Kapağı kapatılarak 12-15 dakika boyunca suyunu çekene kadar pişirilir.
Dinlendirme / Demleme (10-15 Dakika): Pilavın altı kapatıldıktan sonra tencere ile kapak arasına temiz bir kağıt havlu konur. Pilav en az 10-15 dakika demlenmeye bırakılır. Tane tane olmanın asıl sırrı bu demlenme aşamasıdır.
1. Nişastadan Arındırın (Ilık Suda Bekletme) Pirincin lapa olmasının en büyük sebebi üzerindeki nişastadır. Pişirmeden önce pirinci ılık ve tuzlu suda en az 20-30 dakika bekletin. Ardından akan suyun altında suyu tamamen berraklaşana kadar yıkayıp iyice süzün.
2. Altın Su Ölçüsü: 1'e 1,5 Kuralı Klasik baldo veya Osmancık pirinç kullanıyorsanız standart ölçü 1 su bardağı pirince 1,5 su bardağı sıcak su (veya et/tavuk suyu) şeklindedir. Pirinci önceden suda uzun süre beklettiyseniz su miktarını 1,25 bardağa düşürebilirsiniz.
3. Doğru Yağ Seçimi ve Kavurma Tereyağının yanmaması için pişirmeye biraz sıvı yağ veya zeytinyağı ile başlayın. Pirinçleri tereyağı ile kavururken narin davranın; tanelerin kırılmaması için tahta kaşıkla zedelemeden karıştırın.
4. Birkaç Damla Limon Suyu veya Bir Tutam Şeker Suyunu eklerken içine ekleyeceğiniz 2-3 damla limon suyu, pirinçlerin bembeyaz ve parlak olmasını sağlar.
Bir çay kaşığının ucuyla atılacak şeker ise lezzet dengesini tamamlar.
5. Pişerken Kapağı Asla Açmayın ve Karıştırmayın! Pirinçler suyu çekerken tencerenin kapağını açmak buhar dengesini bozar. Pilav pişerken asla karıştırılmamalıdır; aksi takdirde pirinçler nişastasını salar ve lapa olur.
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