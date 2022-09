Veteriner hekimler isyanda! ‘Artık yeter’

YENİ AKİT ANKARA

Kırıkkale’de bir veteriner kliniğine giden kişinin hayvanları severken uygunsuz davranışlarda bulunması üzerine, veteriner hekim tarafından daha usturuplu sevmesi konusunda uyarıldı. Buna sinirlenen saldırgan, eline geçirdiği şişelerle veteriner kliniğine saldırarak kliniğe zarar verdi. Bu esnada büyük korku yaşayan veteriner hekim ve klinik çalışanları, polise haber vererek çaresizce saldırının bitmesini bekledi.

Yaşanan olay sonrası açıklama yapan Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ahmet Baydın, veteriner hekimlerin halk sağlığı için çalıştığını ve kamu hizmeti verdiğini kaydederek, “Her gün saldırıya uğrayan meslektaşlarımızın beklentisi veteriner hekimlerinde sağlıkta şiddet yasasına dahil edilmesidir” şeklinde konuştu.

Türkiye’deki her köye, her mahalleye hayvan, çevre ve toplum sağlığı için hizmet götürdüklerini kaydeden Başkan Baydın, bu şekilde her noktaya hizmet götüren en ücra noktaya bile giden başka bir meslek grubu olmadığını belirterek, “Son dönemde veteriner hekimlere yönelik artan bir şiddet eğilimi var. Bazı köşe yazarları da yazdıkları yazılarla meslektaşlarımızı hedef gösteriyor. Hastalıklı etleri imha etmek isteyen meslektaşımızın şehit edilmesinin ardından bir yıl bile geçmeden, defalarca meslektaşlarımıza saldırı haberleri geldi. Ne yazık ki bu saldırganlar hiçbir ceza almadan serbest bırakılmaktadır. Bir an evvel veteriner hekimlerin dışlanmasına son verilerek, sağlıkta şiddet yasasına dahil edilmelidir. Bu kendini bilmez saldırganlarda hak ettikleri cezayı almalıdır” diye konuştu.