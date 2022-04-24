Vestel’le Evsel Dönüşüm başlıyor

YAKUP SARIÇİÇEK

Elde edilen gelir ise doğal hayatı koruma çalışmalarında kullanılacak. Ülke genelinde evsel dönüşümü başlatacak projeyle tüketici de sürdürülebilirliğe katkıda bulunacak.

Evsel Dönüşüm Projesi’nin sürdürülebilirlik faaliyetleri açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Vestel CEO’su Turan Erdoğan, şunları kaydetti: “Bizden sonra gelecek nesillere şu an sahip olduğumuzdan daha iyi bir dünya bırakmakla yükümlüyüz. Şirket olarak tüm faaliyetlerimizin odağında sürdürülebilirlik yer alıyor. Bu çerçevede üretim süreçlerimize her yıl onlarca enerji ve su verimliliği projesi hayata geçirerek kaynak kullanımımızı azaltıyoruz. Düşük enerji ve su tüketimine sahip çevre dostu ürünlerimizle öne çıkıyoruz. Diğer taraftan hem kurumsal sosyal sorumluluk projelerimiz hem de yeni girişimlerimizle dünyanın geleceğine sunduğumuz katkıyı arttırıyoruz. Evsel Dönüşüm Projesi de sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz açısından büyük önem taşıyor. Tüketicimizi de sürdürülebilirlik faaliyetlerimize dahil ediyor, evsel dönüşümü başlatıyoruz. Böylece tüketicinin de karbon ayak izini azaltmasına destek oluyoruz. Sürdürülebilir geleceği inşa etmek için sorumluluk almaya devam edeceğiz.”