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Evin gezgin müdavimi bir tilki! Her akşam uğrayıp kedilerle mama yiyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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IHA Giriş Tarihi:

Evin gezgin müdavimi bir tilki! Her akşam uğrayıp kedilerle mama yiyor

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde bahçeye girmeye başlayan yavru tilki, Köse ailesinin düzenli misafiri oldu. Kedilerle birlikte beslenen tilki, geceleri avluda vakit geçirip gün ağarmadan yeniden doğal yaşam alanına dönüyor.

#1
Foto - Evin gezgin müdavimi bir tilki! Her akşam uğrayıp kedilerle mama yiyor

Sivas’ta sıra dışı bir dostluk yaşanıyor. Yıldızeli ilçesine bağlı Çağlayan köyünde aç ve susuz halde bir evin bahçesine giren yavru tilki, zamanla hem aileye hem de evin kedilerine alıştı. Her akşam aynı bahçeye gelen tilki, kedilerle yan yana mama yiyip sabaha kadar avluda dinleniyor.

#2
Foto - Evin gezgin müdavimi bir tilki! Her akşam uğrayıp kedilerle mama yiyor

Çağlayan köyünde yaşayan köy sakinlerinden Dursun Köse günlerdir bahçesine giren yavru tilkiyi önce et ve ardından kedi, köpek mamalarıyla besleyerek bahçesine alıştırdı.

#3
Foto - Evin gezgin müdavimi bir tilki! Her akşam uğrayıp kedilerle mama yiyor

Her gece bahçeye uğrayan tilki, kedilerle beraber yemek yiyerek, gün doğunca tekrar doğal yaşam alanına gidiyor. Yabani doğanın en önemli unsurlarından biri olan yavru tilki ailenin bahçesinde bulunan kedilerle arkadaş olarak evcil hayvan hayatına adım attı. Aile üyelerine de alışan tilki evin avlusunda istediği yerde uyuyarak, aileye duyduğu güveni ortaya çıkardı. Günlerce gelen tilkinin görüntülerini kayda alan Dursun Köse yabani hayvanın evcilleşmesine tanıklık ettiklerini ifade etti.

#4
Foto - Evin gezgin müdavimi bir tilki! Her akşam uğrayıp kedilerle mama yiyor

Dursun Köse, "5 gün önce bahçede kedilere mama verirken, bir tilki ortaya çıkarak bahçeye girdi. Bayağı aç, susuz, perişan bir haldeydi. Kedilerin mamalarını yemeye başladı. İlk geldiğinde kedilerle atışarak gitti ve ertesi gün tekrar geldi. Bu esnada biz de et ve köfte verdik sonra yemeğini yedi ve gitti. Bir gün sonra tekrar geldiğinde bize olan yaklaşımı daha farklıydı. Biz kedi, köpek mamasını ona vermeye başlayınca alıştı. Şu an her akşam geliyor yemeğini yiyor, suyunu içiyor ve evin avlusunda sabaha kadar yatıyor. Halının, sandalyenin üzerinde yatıp gün aymadan da tekrar gidiyor. Kedilerle de arkadaş oldu burada yabani hayvanın evcilleşmesine tanıklık ettik. Bizlere de baya alıştı bahçede gördüğü zaman rahatsız olmuyor her hangi bir saldırısı da olmuyor" dedi.

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