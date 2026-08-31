Evin gezgin müdavimi bir tilki! Her akşam uğrayıp kedilerle mama yiyor

Dursun Köse, "5 gün önce bahçede kedilere mama verirken, bir tilki ortaya çıkarak bahçeye girdi. Bayağı aç, susuz, perişan bir haldeydi. Kedilerin mamalarını yemeye başladı. İlk geldiğinde kedilerle atışarak gitti ve ertesi gün tekrar geldi. Bu esnada biz de et ve köfte verdik sonra yemeğini yedi ve gitti. Bir gün sonra tekrar geldiğinde bize olan yaklaşımı daha farklıydı. Biz kedi, köpek mamasını ona vermeye başlayınca alıştı. Şu an her akşam geliyor yemeğini yiyor, suyunu içiyor ve evin avlusunda sabaha kadar yatıyor. Halının, sandalyenin üzerinde yatıp gün aymadan da tekrar gidiyor. Kedilerle de arkadaş oldu burada yabani hayvanın evcilleşmesine tanıklık ettik. Bizlere de baya alıştı bahçede gördüğü zaman rahatsız olmuyor her hangi bir saldırısı da olmuyor" dedi.