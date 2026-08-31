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Eğitim Gebze Belediyesi’nden müjdeli haber! İlk kez üniversiteli olana 12 bin TL destek
Eğitim

Gebze Belediyesi’nden müjdeli haber! İlk kez üniversiteli olana 12 bin TL destek

Yeniakit Publisher
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Gebze Belediyesi’nden müjdeli haber! İlk kez üniversiteli olana 12 bin TL destek

Gebze’de üniversite hayatına adım atan gençlere yönelik eğitim desteğinin kapsamı netleşti. Belirlenen koşulları taşıyan öğrenciler, belediyenin sağlayacağı 12 bin liralık ödemeden faydalanabilecek.

Gebze’de üniversiteyi kazanan öğrenciler için önemli bir destek hayata geçirildi. Belediye meclisi kararıyla 12 bin liraya çıkarılan eğitim yardımına, devlet üniversitelerinin lisans programlarına veya vakıf üniversitelerine en az yüzde 75 bursla ilk kez yerleşen öğrenciler başvurabilecek.

 

Gebze Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünce ağustos ayı meclis toplantısında gündeme getirilen 10 bin liralık eğitim desteği teklifi, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün önerisiyle yüzde 20 artırılarak 12 bin lira olarak oy birliğiyle karara bağlanmıştı.

 

Dikey ve yatay geçiş öğrencileri yararlanabilecek mi?

Kararın ardından başlayan başvuru sürecinde, destekten yararlanacak öğrenci ve velisinin son 6 ay içerisinde Gebze ilçesinde ikamet ediyor olması şartı aranıyor. Desteğe, 2026 yılında Türkiye sınırlarındaki devlet üniversitelerinin lisans bölümlerine veya vakıf üniversitelerinin lisans bölümlerine en az yüzde 75 burslu olarak ilk kez yerleşen öğrenciler başvurabilecek. Açıköğretim, uzaktan eğitim ile dikey geçiş (DGS) ve yatay geçiş yoluyla üniversiteye yerleşen öğrencilerin başvuruları ise kabul edilmeyecek.

 

Başvuru sırasında ödeneğin yatırılacağı IBAN numarasının veli adına kayıtlı olması istenirken, adayların ÖSYM-YKS Sınav Sonuç Belgesi, ÖSYM-YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi, e-Devlet veya okuldan alınmış öğrenci belgesi ile tarihçeli yerleşim yeri belgesini ibraz etmeleri gerekiyor.

 

Belirtilen şartları taşıyan ve evraklarını eksiksiz teslim eden öğrencilerin söz konusu eğitim yardımından faydalanabileceği kaydedildi.

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