Uzun süren göz seğirmelerine dikkat Nörolojik sıkıntının işareti olabilir!

Göz seğirmesinin belirli bir süre içerisinde geçmemesi halinde mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Oğuz, "Dirençliyse, geçmiyorsa, uzun sürüyorsa, hastayı çok rahatsız ediyorsa ve günlük konforunu bozuyorsa mutlaka öncelikle bir göz hastalıkları uzmanına başvurmalı. Nadir durumlarda göz seğirmesi nörolojik hastalıklarla da ilişkili olabilir. Göz muayenesinde böyle bir şüphe oluşması halinde hasta nörolojiye yönlendirilir." değerlendirmesinde bulundu. Oğuz, göz seğirmesinin çocukluk çağından ileri yaşlara kadar görülebildiğini aktararak, çocuklarda okul stresi, ders yoğunluğu ve ekran kullanımının önemli tetikleyiciler arasında bulunduğunu vurguladı.