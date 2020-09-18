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Spor Vestel’in espor turnuvası 'Kupa Vestel' heyecanı yeniden başlıyor
Spor

Vestel’in espor turnuvası 'Kupa Vestel' heyecanı yeniden başlıyor

İkinci defa kendi espor turnuvasını düzenleyecek Vestel, bu kez tam 3 ay sürecek bir heyecan başlatıyor - Ekim-kasım-aralık aylarında gerçekleşecek tam 9 turnuvanın ödül havuzu ise 45 bin 500 TL olarak belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 11:29:27 -
Vestel’in espor turnuvası 'Kupa Vestel' heyecanı yeniden başlıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de esporun gelişmesine öncülük eden Vestel, haziran ayında düzenlediği ve espor severler tarafından büyük ilgi gören 'Kupa Vestel' heyecanının kapsamını genişletti.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, voleybol, basketbol ve futbol sporlarına yaptığı katkıların yanı sıra Türkiye’de espor dünyasının da önemli aktörlerinden olan Vestel, ikinci kez kendi Espor turnuvasını düzenliyor.

Haziran ayında düzenlenen Kupa Vestel'in hem katılım hem de izlenme oranlarının yüksek olması, espor severlerden gelen talepler ve Vestel’in Espor alanını sahiplenmesi sonucu yeni bir Kupa Vestel heyecanı başlatılması kararı alındı.

Kupa Vestel, 28 Eylül-2 Ekim tarihlerinde düzenlenecek PUBG Mobile Turnuvası ile başlayacak ve 12-16 Ekim tarihlerinde yapılacak Rocket League ile devam edecek. Turnuva heyecanı devamında PUBG, CS:GO, PUBG Mobile ve sürpriz oyun turnuvaları ile devam edecek.

Tüm turnuvaların sonlanmasının ardından Espor severlerin anket oylamalarıyla belirlenecek iki oyun ile büyük final düzenlenecek. 45 bin 500 TL’lik bir ödül havuzunda gerçekleşecek heyecan, ekim-kasım-aralık aylarında gerçekleşecek tam 9 turnuvadan oluşacak.


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