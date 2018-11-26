Vestel’e Avrupa ve Türkiye’den çifte ödül

Vestel, ‘atık boya geri kazanım ve kullanım sistemi’ ile Türkiye’yi ikinci kez temsil ettiği Avrupa Birliği Çevre Ödülleri’nde ‘Süreç’ kategorisinde ödülün sahibi oldu. Aynı proje 13. Teknoloji Ödülleri kapsamında da ‘Büyük Ölçekli Firma Süreç’ kategorisinde teknoloji ödülünü aldı. Viyana’da düzenlenen Avrupa Birliği Çevre Ödülleri töreninde Vestel adına ödülü Vestel Elektronik Üretim Müdürü Ömer Gökçe Kuyucu aldı.

Vestel’in ikinci ödülü ‘Teknoloji Ödülleri’ ise TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), TÜSİAD tarafından oluşturulan sinerjinin bir ürünü olan yenilikçi, teknik mükemmeliyete ve rekabet özelliklerine sahip çözümlere veriliyor. İstanbul’da düzenlenen ödül töreninde Vestel adına ödülü Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın elinden aldı.