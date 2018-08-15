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Vestel'den açıklama geldi! 'Daha çok üreteceğiz'

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, Başkan Erdoğan'ın yaptığı iPhone boykotu açıklamasında halkı Vestel'e yönlendirmesinden gurur duyduklarını söyledi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:16
Vestel'den açıklama geldi! 'Daha çok üreteceğiz'

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, Başkan Erdoğan'ın Vestel telefonları işaret etmesinden gurur duyduklarını belirtti. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu"nda ABD ile yaşanan krizle ilgili konuşmuş ve "Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venus var, Vestel var." diyerek ABD'ye boykot çağrısında bulunmuştu.

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, Erdoğan'ın açıklamalarından gurur duyduklarını söyleyerek, üretime devam edeceklerini belirtti.

"HALKIMIZ YERLİ ÜRÜNLERİ DAHA ÇOK KULLANACAK"

Artık daha fazla üretim yapıp daha iyi ürünler çıkaracaklarını belirten Turan Erdoğan, şunları ifadeleri kullandı:

"Halkımız inşallah yerli ürünleri daha çok kullanacak. Zaten 'yerli ve gururlu' bizim sloganımız. Bu durum çok güzel bir şey. Bizler de daha çok çalışıp daha çok üreteceğiz. Şu anda yerli akıllı telefon satışları Türkiye'de aşağılarda, henüz istediğimiz yerde değil. Bundan sonra daha çok satış olacağını düşünüyoruz. (Sektörde yerli üretimin yüzde 40 seviyesine ulaşması) Türkiye'de 2018 sonu itibarıyla bu seviyelere ulaşırız demek için erken olur ama ulaşılmayacak rakamlar değil."

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:16
  1. Samsun
  2. Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan
  3. Açıklama
  4. üretim açıklaması
  5. Vestel

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