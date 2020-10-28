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Ekonomi Vestel, İngiliz Hostess ve White Knight markalarını satın aldı
Ekonomi

Vestel, İngiliz Hostess ve White Knight markalarını satın aldı

Vestel Üst Yöneticisi Turan Erdoğan: - "Bu hamleyle İngiltere’deki konumumuzu sağlamlaştırmanın yanı sıra farklı pazarlara da odaklanarak ülke ihracatına sunduğumuz katkıyı artıracağız"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 13:48:24 -
Vestel, İngiliz Hostess ve White Knight markalarını satın aldı

İSTANBUL (AA) - Vestel, İngiliz Crosslee PLC'nin Hostess ve White Knight markalarını bünyesine kattı.

Vestel açıklamasına göre, Türkiye'de ürettiği son teknolojileri dünyanın 157 ülkesine ulaştıran ve 22 yıldır kendi alanında ihracat lideri Vestel, ihracat çalışmalarının kapsamını daha da genişletmek için marka iş birlikleri ve satın almalarını sürdürüyor.

Vestel, İngiltere beyaz eşya pazarının önemli oyuncularından Crosslee PLC şirketinin Hostess ve White Knight ticari markalarının Avrupa'daki isim, üretim, fikri mülkiyet, alan adları ile satış hak ve yetkilerini satın aldı. Bu satın alma ile Vestel, hem İngiltere ve AB ülkelerindeki varlığını güçlendirecek hem de yeni pazarlara açılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, Vestel’in üretim ve ihracattaki gücünü destekleyen, stratejik pazarlara yönelik iş birlikleri ve marka satın almalarla rekabet avantajlarını artırmaya odaklandıklarını belirtti.

Erdoğan, "Faaliyet gösterdiğimiz sektörlere yön veren teknoloji üretimimiz, ürün ve hizmetlerimiz ile dünyanın dört bir yanına ulaşıyor, ülkemizin adını gururla 157 ülkeye taşıyoruz. Elektrik-elektronik sektörünün 22 yıldır ihracat şampiyonu olarak, dış pazarlardaki gücümüzü ve rekabet avantajımızı artıracak tüm fırsatları yakından takip ediyor, esnekliğimiz ve mali gücümüz sayesinde kararlarımızı hızla hayata geçirebiliyoruz. Buna en son vereceğimiz örnek, İngiltere’deki prestijli markalardan Hostess ve White Knight’ı satın almamız. Bu hamleyle İngiltere’deki konumumuzu sağlamlaştırmanın yanı sıra farklı pazarlara da odaklanarak ülke ihracatına sunduğumuz katkıyı artıracağız." ifadelerini kullandı.

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