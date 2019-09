Vertigonun belirtileri nelerdir? Vertigo tedavisi nasıl uygulanır?

Vertigo baş dönmesi olarak tarif edilmektedir. Vertigo başka hastalıkların belirtisi olabildiği gibi tek başına da görülebilmektedir. Santral ve periferik vertigo olarak ikiye ayrılmaktadır. Vertigo hastalığı nasıl anlaşılır? Vertigonun belirtileri nelerdir? Her baş dönmesi vertigo olarak mı algılanmalı? İşte vertigo belirtileri ve vertigo tedavisine dair detaylar...

Vertigo nedir?

Vertigo genel olarak iç kulak hastalıkları, daha nadir olarak da beyin ve beyincikle ilgili rahatsızlıkların sonucu olarak ortaya çıkar. Genellikle İç kulaktaki denge organları vücudun dengesinin sağlanmasında önemli bir rol oynar. İşitme organları ile yan yana bulunan denge organları, labirent adı verilen 3 yarım daire kanalı ve iki keseden meydana gelir. Her iki kulakta da bu labirent yapısı mevcuttur. İleri ve geri hareket etme ve yer çekimi keseler tarafından, dönme ise yarım daire kanalları tarafından algılanır. Bu denge sistemi vücudun hareketini anlamamızı sağlar. Hareketsiz olarak durulduğunda ise her iki kulaktan da beyne eşit ve uyumlu duyumlar gelir. Vertigonun nedeni olarak görülebilecek iç kulaktaki ya da başka organlardaki bazı sorunlar bu mesajların gelmesini aksatabilir ve bu durumda hareketsiz olduğumuz halde etrafımızdaki her şey hareket ediyor gibi görünür. Bu baş dönmesi durumuna vertigo hastalığı adı verilir.

Santral vertigo:

Beyinden kaynaklanan rahatsızlıklar sonucu meydana gelmektedir. Santral vertigolar, beyinde tümör, kanama, damarlarda anevrizma ya da beyin damarlarının farklı bozukluklarından kaynaklanabilmektedir. Bu durumda hastalar Nöroloji Bölümü’ne yönlendirilmektedir.

Periferik vertigo:

İç kulak ya da orta kulaktaki denge merkezinin etkilenmesine bağlı olarak dengenin bozulmasıdır. Periferik vertigoya boyun ağrıları gibi kas iskelet sistemindeki herhangi bir sıkıntı ya da hipotiroidi, hipertiroidi ya da hipoglisemi gibi metabolik hastalıklarda neden olabilmektedir. Hasta vertigo şikayetiyle geldiği zaman ilk olarak kulakla ilgili bir sıkıntısı olup olmadığına bakılmaktadır. Hastalardan genel metabolik tetkikleri istenmektedir. Şeker, kolesterol, trioit, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri ayrıca kişinin tansiyonuna kadar bütün tetkiklerine bakılmaktadır. Çünkü bunların hepsi vertigo ataklarını tetikleyebilmektedir. Vücuttaki her hangi bir dengesizlik vertigo ataklarıyla kendini gösterebilmektedir.

Halk dilinde kristal oynaması olarak bilinen “Bening Paroksismal Pozisyonel Vertigo” (BPPV) en sık görülen vertigo çeşididir. İç kulaktaki denge merkezinde bulunan kristallerin arka yarım daire kanallarına düşmesi sonucu oluşmaktadır. İç kulak kristallerinin yerinden oynamasında, kişi yatakta, sağdan sola dönerken ya da sırt üstü yattığı zaman başı dönmektedir. Bunun haricinde iç kulaktaki üst solunum yolları enfeksiyonu sonrasında oluşan nörömit denilen sinir iltihapları ve meniere hastalığı da kulaktan kaynaklanan baş dönmeleri yani periferik vertigo çeşitleri arasında bulunmaktadır.

Kişi baş dönmesi şikayetiyle geldiği zaman baş dönmesinin neden kaynaklandığını anlayabilmek adına bazı testler yapılmaktadır. Periferik vertigo, iç kulakta yer alan 3 adet denge kanalından herhangi birinin etkilenmesi ve duyu hücrelerini uyarması baş dönmesine neden olabilmektedir. Bu kanallar farklı şekillerde etkilenebilmektedir. Bazı hastalarda tek bir kanal etkilenebilirken bazı hastaların 2 ya da 3 kanalı birden etkilenebilmektedir. Bunların ayrımı özel bir bulgu ile yapılabilmektedir.

Vertigonun belirtileri nelerdir?

Vertigonun en önemli belirtisi baş dönmesidir. Bunun yanında;

Kulakta bir basınç hissi,

Çınlama ve akıntı

İşitme sorunları,

Mide bulantısı,

Kusma

Gözlerde anormal hareketler

Bu belirtiler sonucu eğer doktor tarafından hastaya vertigo teşhisi konulursa aynı zamanda yeni tetkikler de gerekebilir, çünkü bu rahatsızlık başka bir organla da ilişkili olabilir. Vertigo belirtileri ile ilgili olarak kulak burun boğaz uzmanına gidildiğinde, işitme, ortak kulak ve denge testi gibi testler uygulanmalı; sonuçlara göre eğer sorun iç kulakla ilgiliyse gerekli tedaviye başlanmalı. Tedavide genel olarak vertigo rahatsızlığına neden olan asıl sebep bulunup yok edilmesi amaçlanır. Ancak eğer iç kulakla ilgili bir problem yoksa daha ayrıntılı testlerden geçilmeli ya da mutlaka MR çektirilmelidir. Sorun iç kulakla ilgili olmayabilir, belirtilerin beyin ve sinir sistemiyle olan ilişkisi araştırılmalı. Bu durumda da başka cerrahi önlemler alınabilir ya da daha uzun süreli bir tedavi gerekebilir.

Vertigo tedavisi nasıl uygulanır?

Vertigo tedavisi için belli başlı üç yöntem vardır. Bunlardan ilki Vestibüler Rehabilitasyon'dur. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü vücudunuzdaki dengeyi neyin bozduğunu anlamaya ve çözmeye çalışır. Rahatsızlık ve şikayetler yok edilmeye ve semptomlar ortadan kaldırılmaya çalışılır. Eğer ciddi bir mide bulantısı sorunu varsa kusmayı önlemek için üç ya da beş günlük bir ilaç tedavisi de uygulanabilir. Sürekli atak geçiren hastalara kortizonlu vertigo ilaçları önerilebilir. Eğer kulak burun boğaz uzmanı herhangi bir sebep bulamadıysa ve sorun beyin ve sinir sistemiyle ilgiliyse cerrahi bir müdahale gerekebilir. Stres hayatımızda her türlü sorunun temel nedenidir. Vertigo için de tetikleyicidir. Her ne kadar zor olsa da bir şekilde üstesinden gelmek ve stresten uzak kalmaya çalışılmalıdır. Sağlıklı beslenmek ve bağışıklık sistemini koruyup güçlendirmek çok önemlidir. Yumurta, kuruyemiş ve süt gibi besinler yeterince alınmalıdır. Bunun yanında bol sıvı almak vücudun dengesini korumak ve vertigo rahatsızlığına yakalanmamak için gereklidir. Güneşlenmek, tuzu azaltmak ve ağır sporlardan ve ani hareketlerden kaçınmak da vertigodan korunmanızı sağlar. Spor hayatınızda mutlaka yer almalı, ancak çok ağır ve yorucu sporlardan kaçınılmalıdır.